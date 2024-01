Francuzi gaze, Hrvatska na koljenima

Danas je utakmicama u grupi 1 nastavljeno Evropsko prvenstvo za rukometaše u Njemačkoj. Pobjedu su ostvarile Francuska i Mađarska, dok Hrvati polako pakuju kofere iz Kelna.

Ogroman korak ka polufinalu napravila je Francuska, koja je nakon trijumfa nad Hrvatskom savladala Island sa 39:32. Obzirom da su prenijeli dva boda iz prve faze, Francuzi su sada na šest bodova i jednom nogom su u završnici. Preostale su im još dvije utakmice, protiv Austrije i Mađarske protiv kojim će im biti dovoljan i jedan bod.

U drugom današnjem meču u Kelnu, Mađarska je slavila veliku pobjedu protiv Hrvatske 29:26. Hrvati su ostali na jednom bodu i izgubili su gotovo sve šanse da se domognu polufinala. Mađari sada imaju četiri i u sjajnoj su prilici da se nađu među četiri najbolje selekcije. Večeras se igra meč između Njemačke i Austrije koji je od velike važnosti. Austrijanci imaju tri, a Nijemci dva boda. Hrvatsku do kraja očekuju mečevi protiv Islanda i Njemačke.

Mađari su na samo startu imali plus 4 (9:5), ali su Hrvati do poluvremena uspjeli da dođu na gol zaostatka (13:14). U nastavku pravi mali “rat“ na terenu. Teško se dolazilo do pogotka, i jedni i drugi su u prvih devet minuta postigli tek po jedan, a zatim su puleni Gorana Perkovca konačno došli do poravnanja (16:16) u 40. minuti, a samo minut kasnije su poveli 17:16 prvi put od početnog vođstva (1:0).

Zatim se dugo igralo gol za gol, tako da se ušlo u dramatičnu završnicu. U 51. minuti Mađarska je prešla ponovo u vodstvo (22:21), a minut kasnije je otišla na velikih 23:21. U posljednjih pet minuta bilo je 25:24 za Mađarsku, a onda Hrvati dolaze do poravnanja (25:25). Ipak, uslijedila je mini serija Mađarske od 2:0 za 27:25 tri minute do kraja. To je bio i kraj nadanja za Hrvatsku da može do pobjede.

Poredak: Francuska 6, Mađarska 4, Austrija 3, Njemačka 2, Hrvatska 1, Island 0.

