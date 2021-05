Glamočić: Jedinstvo 2015 najperspektivnije u Premijer ligi

Samo šest sezona od nastanka bilo je potrebno Rukometnom klubu Jedinstvo 2015 iz Brčkog da se plasira u Premijer ligu BiH. Predan i posvećen rad Uprave doveo je do toga da će se Jedinstvo 2015, koje je osnovano prije svega zbog rada sa djecom, u narednoj sezoni takmičiti sa najboljim ekipama u BiH.

U taboru novog šampiona Republike Srpske svjesni su kakav su posao napravili. Djelo je to nekoliko entuzijasta koji su prije svih svojim sredstvima omogućili da mladi rukometaši žive svoje snove.

Radi se o mladoj ekipi koju sačinjavaju igrači rođeni 2000. godine i mlađi i koja će sigurno biti jedna od najmlađih u elitnom rangu u bh. rukometu. Istu će predvoditi najmlađi i jedan od najtalentovanijih trenera Uglješa Glamočić (30), koji od početka rada kluba radi sa svim uzrasnim kategorijama.

"Još se oporavljamo do onoga što smo uradili, a to je veliki uspjeh. Klub je osnovan zbog rada sa djecom, cilj je bio da kroz nekih 4-5 godina budemo stabilan prvoligaš. Vrebali smo svoju šansu ove sezone. Očekivali smo plasman u top tri sa željom da napravimo iskorak. Posložile su se neke kockice te smo objeručke iskoristili istorijsku šansu. U drugom dijelu nismo imali poraza i zasluženo smo postali šampioni Srpske", kaže Glamočić.

Upravo mladom strategu, koji će uskoro dobiti licencu za Master Couch, pripadaju velike zasluge za podvig Brčaka. On je, zajedno sa direktorom Draganom Peštićem, podnio najveći teret posljednjih godina kako bi klub danas bio tu gdje jeste.

"Ja sam tu od početka te i dalje radim sa svim kategorijama. Funkcionišemo nekako, prije svega iz privatnih izvora. Tu je najveći teret odnio direktor Peštić, već godinu dana praktički nismo dobili ni marku od lokalne vlasti. Ipak, sada ima nagovještaja da će se to promijeniti", ističe trener Brčaka i dodaje:

"Kada je u pitanju Premijer liga, ja sam za to da ne gomilamo igrače. Mišljenja sam da treba da pružimo šansu ovim momcima koji su ostvarili uspjeh. Po mojoj projekciji, trebala bi nam možda tri pojačanja. Prerano je govoriti o nekim očekivanjima. Nećemo se predavati, a ono što znam jeste da ćemo imati najperspektivniju ekipu u ligi. Imamo tu nekoliko momaka pred kojim je svjetla budućnost."

Glamočić zna da će u narednoj sezoni biti najmlađi trener u Premijer ligi, kao i da je spreman za do sada najveći izazov u karijeri.

"Nema niko mlađi. Maksimalno sam se posvetio ovom poslu još od 2014. godine, kada sam završio prvi stepen, a sada mi je preostala samo master licenca, koju bi trebalo da dobijem do marta. Volim raditi sa mlađim kategorijama, od pjetlića do seniora. Ja sam na terenu od pola jedan pa do pola 12 naveče", zaključio je Uglješa Glamočić.

Jedinstvo 2015 kolo prije kraja ima tri boda prednosti u odnosu na Hercegovinu. Upisali su 17 pobjeda, jedan remi i tri poraza.