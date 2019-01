Hansen najbolji strijelac i MVP rukometnog Mundijala

Lijevi bek rukometne reprezentacije Danske Mikel Hansen proglašen je za najkorisnijeg igrača Svjetskog prvenstva u Njemačkoj i Danskoj.

Danska je u finalu rukometnog Mundijala savladala Norvešku sa 31:22 (18:11), pa je tako osvojila prvu planetarnu titulu u svojoj istoriji.

Legendarni Mikel Hansen je bio najbolji strijelac u finalu za Dansku sa sedam golova, dok je i najefikasniji na šampionatu sa 72 gola.

Lijevi bek Danske je proglašen i za najkorisnijeg igrača šampionata.

Izabran je i tim šampionata u kojem se nalaze golman Niklas Landin (Danska), desno krilo Feran Sole (Španija), desni bek Fabijan Vide (Njemačka), centralni bek Rasmus Lauge (Danska), lijevi bek Sander Sagosen (Norveška), lijevo krilo Magnus Jendal (Norveška), pivot Bjarte Mirhol (Norveška).

World Champion Congratulations to Denmark! An insane performance and absolute goosebumps atmosphere in the hall. We especially congratulate @RasmusLauge11, @LasseSvan, Anders #Zachariassen and Simon #Hald. We are proud of you! #SGPower #handball19@dhf_haandbold pic.twitter.com/OF0l7HJvna