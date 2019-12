Holandija na nestvaran način postala šampion svijeta

Rukometašice Holandije osvojile su Svjetsko prvenstvo u Japanu, pobijedivši reprezentaciju Španije sa 30:29.

Holanđanke su do trijumfa došle poslije velike drame, pogotkom iz sedmerca Lois Abing u samoj završnici meča.

Špankinje će definitivno imati za čim da žale, pošto su imale napad za titulu prvaka. Ipak, nakon neiskorićenog posjeda, dogodilo se nešto što se ne viđa često.

Golmanka Holandije je nakon intervencije željela brzo da pokrene posljednji napad, međutim, Ernandes je ušla u njen prostor i spriječila kontru, zbog čega su joj arbitri pokazali direktan crveni karton, uz to dosudivši sedmerac, koji je rutinski iskoristila Loi Abing

One su tako poslije bronze sa prethodnog Mundijala, ali i Evropskog šampionata, napravile veliki korak i stigle do zlata.

Blocking is completely legal! The Netherlands win thanks to an erroneous decision of the refereeswho give them a World Cup... This is simply a robbery of the French sisters ... the nationality of the Dutch coach This is shameful!! #HandballWorldChampionship pic.twitter.com/zG1ymAj16A