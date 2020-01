Hrvatska poslije četiri produžetka šokirala Norvešku za finale EP

Muška rukometna reprezentacija Hrvatske plasirala se u veliko finale Evropskog prvenstva u Štokholmu.

Izabranici Lina Červara su uspjeli da savladaju selekciju Norveške poslije čak četiri produžetka (29:28) i tako Skandinavcima nanijeli prvi poraz na kontinentalnom šampionatu.

Ovo je bio duel ekipa koje su možda i najviše pokazale u dosadašnjem toku takmičenja. Hrvati su vodili tokom većeg dijela regularnog toka meča, dok su Norvežani bili ti koji su diktirali tempo i imali prednost u dodatnih 10 minuta.

Skandinavci su bili veoma blizu pobjede, ali je Domagoj Duvnjak u posljednjim sekundama drugog produžetika bio precizan iz sedmerca.

Treći produžetak je završen takođe neriješeno, a činilo se da će epilog biti isti i u četvrtom. Ipak, praktično u posljednjoj sekundi, Musa postiže gol i vodi svoju ekipu u finale, gdje će igrati protiv boljeg iz duela u kojem se sastaju Španija i Slovenija.

Watch the Game Highlights from Norway vs. Croatia, 01/24/2020 pic.twitter.com/zgmcLtMcM6