Hrvatska uvjerljiva protiv Makedonije

Rukometaši Hrvatske su slavili i u trećem meču grupe B na Svjetskom prvenstvu u Njemačkoj i Danskoj.

Hrvatska je u Minhenu savladala Makedoniju rezultatom 31:22, a ni u jednom trenutku pobjeda Kauboja nije dolazila u pitanje.

Makedonija se dobro držala u prvih desetak minuta kada je rezultat glasio 4:4, no ubrzo je golman Hrvatske Šego ušao u seriju sjajnih odbrana i Hrvatska je pred kraj prvog poluvremena stigla na plus šest (13:7), a na odmor se otišlo pri rezultatu 16:11.

U drugom poluvremenu Makedonija je nekoliko puta stigla na minus tri (18:15, 19:16, 20:17, 22:19), ali je Hrvatska pet minuta prije kraja stigla i do plus sedam (28:21), te je na taj način otklonila sve dileme oko pobjednika ovog duela. Do kraja susreta Kauboji su stili i na maksimalnih devet razlike.

Hrvatsku su do pobjede vodili Duvnjak sa 6, te Karačić, Mandić i Šipić sa po 4 pogotka. Na drugoj strani Manaskov je postigao 6, a Lazarov 5 pogodaka.