Jasmin Mrkonja, sportski velikan: Neznalice rukomet bacile na koljena

​Pogrešni ljudi na pogrešnom mjestu doveli su jedan od najtrofejnijih bh. sportova u podrum, tvrdi Jasmin Mrkonja, nekadašnji proslavljeni jugoslovenski reprezentativac.

Rukometaš koji je u dresu nekadašnje zajedničke države između ostalog osvojio bronzanu medalju na Svjetskom prvenstvu u Švajcarskoj 1986, smatra da su indolentno ponašanje većine najviših čelnika Rukometnog saveza BiH u proteklih dvedesetak godina, uz nemar države, doveli ovaj sport u BiH pred gašenje.

"Rukometne neznalice bacile su na koljena svojevremeno jadan od najtrofejnijih sportova u BiH. Nekompetentnost, uski pogledi, lokalističko gledanje, sitni interesi i višegodišnja previranja oko svega i svačega doveli su nas tu gdje trenutno jesmo. Bh. rukomet, nažalost, minulih decenija vodili su većinom oni koji znaju malo šta o sportu, a kamoli o vrhunskom rukometu. Dvije trećine ljudi iz vodećih organa bh. rukometa je zalutalo na funkcije na ko zna kakav način. Nedopustivo je da smo imali neke članove Izvršnog odbora RS BiH koji za jedan mandat od četiri godine nisu uradili ništa da se osigura niti jedna KM", smatra Mrkonja.

Razočaran je i nebrigom države, kojoj pripisuje pola odgovornosti za, kako kaže, šamar koji bh. rukomet dobio od Evropske rukometne federacije (EHF), koja prijeti potpunom suspenzijom reprezentacije i klubova u Evropi ukoliko se nešto hitno ne promijeni.

"Jedini mi u regionu nemamo sistemski riješeno finasiranje sporta. Sve se svodi na dobru volju pojedinog ministra da povremeno ugasi požar i da se ne obrukamo uoči odlaska na neko takmičenje, važnu utakmicu i slično. U svemu je previše i politike, a mene kao sportistu to pogađa. Imali smo podijeljenost i u samim savezima, državnom, federalnom, pa i u Republici Srpskoj smo imali dvije struje. Nisu se mogli dogovoriti o ženskoj ligi, predsjedniku sudijske organizacije, komesaru takmičenja, prošle sezone završnice omladinskih prvenstava nisu ni odigrane... To su neki čisto sportski segmenti što ukazuje da smo imali ljude kojima rukomet očito nije bio na prvom mejstu, a odlučivali su o njegovoj sudbini. Da kvalitet postoji, bezbroj je primjera. Imali smo jedno vrijeme sjajan Izviđač na evropskoj sceni, zatim sarajevsku Bosnu. Reprezentacija je igrala na Svjetskom prvenstvu, ali mi to nismo znali iskoristiti da podignemo rukomet na jedan viši nivo, nego smo ga srozali u podrum", rekao je Mrkonja.

Ipak, iako je rukomet klinički mrtav, čovjek koji je sa šabačkom Metaloplastikom bio četvorostruki prvak SFRJ, dva puta osvojio Kup i dva puta bio klupski prvak Evrope, vjeruje da je venredna sjednica Skupština održana u nedjelju prvi korak na putu ka spasu ovog sporta.

"Mislim da je šamar iz EHF-a osvijestio usijane glave. EHF nam je jasno poručio da treba da se ujedinimo, u interesu rukometa svi da budemo spremni na neka odricanja i kompromise. Vjerujem da dolazi nova garnitura ljudi koja će rukomet izvući iz podruma, iz kojeg se, iako je sada sve mračno i crno, ipak nazire neka svjetlost", poručio je Mrkonja.