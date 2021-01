Jović: Smajlagić bi pobio pola ekipe, Vujović nam ne treba

Božidar Jović, bivši hrvatski rukometaš ponudio je svoje kandidate za novog selektora te reprezentacije, gostujući u Index studiju nakon utakmice između Hrvatske i Danske (26:38).

Lino Červar je bivši, to je postao nakon utakmice s Argentinom kad je sam odlučio odstupiti, a njegov odlazak s klupe je ubrzalo rano ispadanje s SP u Egiptu već nakon druge faze takmičenja.

Jović, inače direktor u PPD Zagreb, naveo je Slavka Golužu, Nenada Kljajića, Ivicu Obrvana i Gorana Perkovca kao najizglednije i najbolje kandidate za novog selektora, ali na njegovom popisu se nije našao Irfan Smajlagić koji je dobio najviše glasova u Index anketi nakon poraza od Argentine.

"Ja sa Smajlagićem održavam kontakt. On je osoba koja sve voli po redu. Kod Pipeta je sve po PS-u, sve mora biti idealno i ustrojeno, a danas se bojim da moraš biti malo lijevo-desno. Njegove treninge od dva do dva i pol sata mladi igrači ne mogu izdržati", objasnio je Jović pa dodao:

"Smajlagić i ja smo igrali košarku dva na dva u paru i moram priznati da smo bili nepobjedivi u našoj generaciji. Čak smo i Ćavara pobjeđivali, koji je bio nepobjediv. On bi poginuo za svaku loptu. Da je on izbornik, a mi izgubimo od Argentine, on bi pobio pola ekipe. Ako bi izašlo njih sedam nakon poluvremena, onda ne bi došao na intervju", kroz smijeh je izjavio bivši pivot hrvatske rukometne reprezentacije.

Još jedno ime koje je popularno u anketama za novog hrvatskog selektora je ono Veselina Vujovića. Bivši trener PPD Zagreba i reprezentacije Slovenije danas vodi Borac iz Banjaluke, ali je u više navrata govorio kako bi volio biti hrvatski selektor. I o njemu je Jović iznio svoje mišljenje.

"Ja Vuju jako volim, čuli smo se i prije utakmice protiv Danske. Ja ga stvarno cijenim, ali mislim isto kao i Hrvatski rukometni savez da nam stranac ne treba. Mi imamo dobrih trenera. Vujovića ne smatram strancem, ali mi imamo olimpijskih pobjednika, dobrih trenera i trenera koji su već vodili neke reprezentacije. Trebamo izabrati u našem dvorištu. U PPD Zagrebu isto dugo neće biti trener stranac. U strance ne ulaze treneri s područja bivše Jugoslavije, već, na primjer, Španci", pojasnio je Jović pa zaključio:

"To je drugi stil i način igre. Niko ne može pogoditi našu filozofiju. Dapače, netko s područja bivše Jugoslavije to može, primjerice Vujović. On može biti selektor, ali opet, mi imamo svjetskih i olimpijskih pobjednika, trenera koji su se školovali i koji su vodili reprezentacije, a i neke velike klubove."