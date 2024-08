Kapiten Borca: Treniramo "na suvo"

Rukometaši Borca zvanično se spremaju za novu sezonu, koje je i prije samog početka neizvjesna, jer se igračima duguju najmanje tri plate, a otkazane su i sve pripremne utakmice.

U utorak su se oglasili i kapiten Nebojša Grahovac, te sportski direktor Damir Hasanović i osvrnuli se na situaciju u kojoj se nalaze igrači jednog od najpoznatijih rukometnih klubova na ovim prostorima.

"Mogu da kažem ispred igrača da se osjećam jako loše s obzirom na ovu novonastalu situaciju. U stvari nije novonastalu jer ovo traje duže vrijeme. Igrači nekako nalaze motiva da rade i treniraju jako dobro bez obzira na neisplaćene dugove i plate. Ima tu isto novih pojačanja kojima isto nije vjerovatno lako da gledaju to sve. Međutim, profesionalizam svih nas je na visokom nivou i nastavićemo dalje, bez obzira na ovu novonastalu situaciju. Otkazane su nam utakmice, treniramo 'na suvo', dobro smo radili, ali nikako da krunišemo tu našu igru. Radili smo dobro i nadam se da će uskoro da se riješe zaostali dugovi i da mirne glave možemo da uđemo u sezonu", rekao je Grahovac.

Sportski direktor Damir Hasanović rekao je da je situacija "sa sportske strane vrlo delikatna i čudna".

"Ovako nešto nisam još doživio. Planirali smo da nakon povratka sa Vlašića krenemo sa utakmicama, od turnira u Visokom gdje bismo imali protivnike nešto nižeg nivoa, potom turneje u Hrvatskoj i Sloveniji i da vrhunac bude Svesrpski kup u Banjaluci. Nažalost, to je sve otkazano. Ova situacija igračima ne donosi ništa, utakmice koje smo planirali od juna su otkazane i to nam ništa ne donosi. Situacija uopšte nije jednostavna, kako igrače motivisati... Evo uzeću primjer, to je kao da ideš u školu, učiš teoriju, a nemaš nikakvu praksu, ne znaš na čemu ćeš vježbati tu naučenu teoriju", rekao je Hasanović.

"Nadam se da će se pronaći rješenje jer ekipa to zaslužuje, Borac to zaslužuje. Ljudi sa kojima smo trebali igrati, Nekse, Našice, Celje.. pitaju, čude se, interesuje ih zašto se i kako se ovo dešava jednom ovakvom klubu. Borac je igrao i u najtežim vremenima, i u ratnim vremenima i nadam se da će se naći neko rješenje da ekipa igra, a ne samo da trenira, jer to nikome ništa ne donosi", dodao je sportski direktor Rukometnog kluba Borac, prenosi Mondo.ba.

