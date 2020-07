Košarac podnio ostavku na mjesto predsjednika RK Slavija

Љубав према рукомету траје од малена. Одрастао сам уз рукометну лопту и активно се бавио овим спортом. У протеклим годинама максимално сам се трудио да допринесем институционалном развоју рукомета на овим просторима. Сви који ме познају, знају да према РК "Славија" гајим посебне пријатељске емоције. Због одговорности и обима посла на позицији министра спољне трговине и економских односа БиХ нисам у прилици да се предано посветим обавезама у УО РК "Славија", те сам, са жаљењем, поднио оставку на мјесто предсједника УО. РК "Славија" желим успјешан наставак рада и што више добијених утакмица!

A post shared by Сташа Кошарац (@stasakosarac) on Jul 20, 2020 at 12:31pm PDT