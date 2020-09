Kup BiH za rukometaše u Doboju: Borac lovi het-trik

Nakon što je uspješno organizovao završnicu Kupa RS, Doboj će za vikend biti domaćin i završnog turnira Kupa BiH za rukometaše za sezonu 2019/20. Za trofej će se boriti četiri ekipe, Borac M:tel, Sloboda, Sloga Gornji Vakuf i Izviđač.

Doboj je bio sretan za Borac prije sedam dana kada su "crveno-plavi" osvojili Kup RS (u finalu savladana Sloga), a sada će Banjalučani pokušati da dođu do het-trika u najmasovnijem bh. takmičenju. Naime, Borac brani trofej koji je osvojio u posljednje dvije godine, tako da ako uspije ponovo da podignu pehar, biće to treći put uzastopno. Ukoliko se to desi, puleni trenera Mirka Mikića po osmi put u istoriji osvojiće Kup BiH.

Već u polufinalu branitelje trofeja čeka težak ispit i duel protiv tuzlanske Slobode. Biće to, po mnogima, finale prije finale, s obzirom na to da su se Tuzlaci ovoga ljeta silno pojačali, te će vjerovatno biti glavni konkurenti Borcu u novoj sezoni u borbi za šampionsku krunu. U Borcu, koji uvijek ima najveće ambicije, oprezno dočekuju okršaj sa Tuzlacima, znajući da se radi o timu koji se najviše pojačao u ovom prelaznom roku.

"Iza nas je jedna turbulentna sedmica, dosta smo bili umorni, tu je bilo i nekoliko sitnih povreda. U svakom slučaju, u Doboj idemo rasterećeni da odigramo onako kako znamo. Najviše me zanima to kako ćemo mi izgledati", kazao je trener Borac M:tela Mirko Mikić i dodao:

"Sloboda je nezgodna, to sam vidio još prošle sezone. Radi se o odličnoj ekipi i dosta ambicioznoj Upravi koja je digla klub na visok nivo. Sigurno je da će biti jedan od pretendenata za vrh. Pokušaćemo da odigramo najbolje što možemo u tom polufinalu." U taboru Tuzlaka s velikim optimizmom dočekuju finalni turnir s nadom da mogu donijeti trofej u Tuzlu.

"Očekujem da ćemo u Doboju imati dvije utakmice. Žrijeb je htio da polufinale igramo s aktuelnim prvakom BiH. To je naš stari znanac, ekipa koja je sastavljena od kvalitetnih igrača. Iza nas je dva mjeseca jakog rada. Dolazimo spremni, bez povreda i nadam se da će završiti ta suša što se tiče Slobode i Tuzle. Vjerujem da ćemo donijeti osmijeh na lice navijačima i da ćemo podići pehar. Mislim da smo na pravom putu da Slobodi vratimo taj neki stari sjaj", naglasio je strateg Slobode Davor Kadić.

Inače, turnir će otvoriti prvi polufinalni duel između Izviđača iz Ljubuškog i Sloge iz Gornjeg Vakufa.

Parovi: subota: Izviđač - Sloga G.V. (17 časova), Sloboda - Borac M:tel (20). Finale je zakazano za nedjelju od 17 sati.