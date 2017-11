Lazarov: Svaki klub u Evropi treba jednog Balkanca

Sam igrač ne može da postigne ništa bez kolektiva. Na veliku sreću tokom karijere sam imao odlične saigrače, koji su dosta radili za mene, na čemu sam im mnogo zahvalan. Ne znam koliko ću još igrati, najvažnije je da se osjećam dobro i da imam želju da nešto napravim.

Počeo je ovako razgovor za "Nezavisne" rukometaš Nanta i najbolji strijelac u istoriji Lige šampiona Kiril Lazarov. Iskusni (37 godina) desni bek makedonske reprezentacije je u dosadašnjoj karijeri u najkvalitetnijem evropskom klupskom takmičenju postigao 1.199 golova i jedini je igrač s hiljadu i više pogodaka. Nakon sedam godina igranja u Španiji, gdje je igrajući za Sijudad Real, Atletiko Madrid i Barselonu osvojio sve što se može osvojiti, popularni Kiro je ovog ljeta prešao u Nant. Polako se prilagođava na život u zemlji romantike, dobre hrane i vina.

"Na početku mi jedini problem predstavlja jezik, koji je drugačiji od svih s kojima sam se susretao iako sam igrao u dosta država. Francuzi su ponosan narod, vole svoju državu i žele da razgovaraju na svom jeziku. Ja to poštujem, trudiću se da ga naučim jer ako sam mogao dok sam igrao za Vesprem da naučim mađarski, mogu i sada francuski", kaže jedan od najboljih golgetera u istoriji rukometa.

NN: Kakav je stil igre u Francuskoj?

LAZAROV: Iznenadila me liga. Za razliku od ostalih gdje sam igrao, više se igra na silu i bez razmišljanja, taktika je u drugom planu.

NN: Koliko ste zadovoljni dosadašnjim rezultatima Nanta?

LAZAROV: U Ligi šampiona igramo dosta korektno, četvrti smo u Grupi A s jako kvalitetnim ekipama i zadovoljan sam kako sve ide. Na domaćem planu smo dosad osvojili Superkup, gdje smo dobili Monpelije i Pari Sen Žermen. U prvenstvu zaostajemo (peti na tabeli), razlog je neiskustvo i jak ritam utakmica na domaćoj sceni, 95 odsto naših igrača prvi put igra Ligu šampiona. Imali smo i dosta problema s povredama. Prvenstvo je čudno, niko nikoga ne respektuje i svako se može dobiti. To se pokazalo i nekim porazima PSŽ-a.

NN: Koji su ciljevi na domaćem i međunarodnom planu?

LAZAROV: Da budemo među 16 najboljih ekipa u Ligi šampiona i da osvojimo jedan domaći trofej, što smo već ostvarili uzevši Superkup. To je vrlo realno, što je za mene, koji sam navikao da stalno igram pod pritiskom, ipak skromno. Nekada mi to prija, a nekada me zna živcirati. Ovdje se ne žuri, ide se iz dana u dan, nedjelje u nedjelju, godine u godinu. Projekat je takav da Nant za četiri do pet godina bude u vrhu evropskog rukometa. Potpuno novo iskustvo za mene. Igrajući za Zagreb, Vesprem, Sijudad Real, Barselonu navikao sam da su ciljevi najviši i da je svaki neosvojeni trofej neuspjeh. Mislim da će se ipak kako sezona odmiče apetiti probuditi.

NN: Kakvo je Vaše mišljenje o pivotmenu Nanta i bh. reprezentacije Senjaminu Buriću?

LAZAROV: Njega i njegovog brata Benjamina, koji je u posljednje vrijeme mnogo napredovao, poznajem i prije Nanta, radi se o odličnim igračima. Senjamin je vrhunski igrač, nema uspone i padove, uvijek je na razini. Polivalentan je igrač i može da vam donese mnogo ako ga znate koristiti. Dobar je čovjek, što je za mene prva predispozicija, fino se družimo i sarađujemo. Svaki klub u Evropi treba da ima takvog jednog Balkanca da bi unio pozitivnu energiju.

NN: Vardar je prethodne sezone osvojio Ligu šampiona. Šta je presudno za taj uspjeh?

LAZAROV: Uvijek kažem da je preduslov da imate dobre klubove da vam reprezentacija bude jaka. Makedonija je već dugi niz godina stalno na velikim takmičenjima. Veliki uspjeh su ostvarili, imali su malo i sreće na kraju, ali sreća prati hrabre. Tu je i veliki rad i kontinuitet, tri do četiri godine su imali sličan tim pa nisu bili ni blizu fajnal-fora Lige šampiona. Osim uspjeha reprezentacije veliku zaslugu za uspon rukometa ima i rivalstvo Vardara i Metalurga.

NN: Reprezentacija Makedonije će igrati na Evropskom prvenstvu u januaru u grupi s Njemačkom, Crnom Gorom i Slovenijom. Koji su dometi vašeg tima?

LAZAROV: Nerelano je još da se razmišlja o tome, najbitnije je da svi budemo zdravi kada pripreme počnu. Mi nemamo puno ekstra igrača, treba da čekamo svoj momenat pa ćemo vidjeti da li možemo ostvariti uspjeh. Očekujem da veliki broj naših navijača dođe u Hrvatsku, koja je blizu, i da naprave što bolju atmosferu.

NN: Koje reprezentacije su najveći favoriti?

LAZAROV: Izdvojiio bih domaćina Hrvatsku, nikada ne otpisujem Francusku. Jedan od glavnih favorita je i Njemačka, koja je već nekoliko godina konstantno dobra. Norvežani takođe igraju konstantno dobro, Šveđani su prethodne godine igrali jako interesantan rukomet. Odlučivaće nijanse, ima zaista dosta ekipa koje mogu da se bore za medalje.

Otcjepljenje Katalonije gubitak za sport

NN: Čujete li se s bivšim saigračima iz Barselone i koliko ste upoznati sa situacijom u vezi sa nezavisnošću Katalonije?

LAZAROV: U kontaktu sam sa svim igračima, čudna je situacija. Ukoliko se otcjepljenje desi, a vjerujem da hoće, vjerovatno će jedan od najvećih gubitnika u tome biti sport.