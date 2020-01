Legenda Dinar za "Nezavisne" o EP 2020: Rukomet raste, nema malih nacija

Prvo veliko takmičenje u 2020. bez sumnje je Evropsko prvenstvo za rukometaše, a na njemu će debitovati BiH. Rival "zmajevima", između ostalih, biće trostruki prvak Starog kontinenta Francuska, koju s klupe vodi legendarni igrač, a sada trener Didije Dinar. On je u ekskluzivnom razgovoru za "Nezavisne" pričao o predstojećem EP, "zmajevima", kao i o nekim stvarima iz privatnog života...

Dinar je godinama bio stub "trikolora", a u odbrani je gotovo neprelezan pa su ga s pravom zvali Stijena. Osvojenih 10 medalja sa nacionalnim timom dovoljno govori koliko je bio nezamjenjiv. Kao igrač je pokazao da zna kako se osvajaju zlatna odličja (po dva na Olimpijskim igrama i Evropskom prvenstvu, te tri na svjetskim smotrama), a istim putem je nastavio i kao trener. Prvo je kao pomoćni trener sa Francuskom osvajao zlata na EP i SP, te srebro na OI, od 2016. kao selektor Francuske tim je odveo do zlata na SP, te bronze na EP i SP. Samim tim jasno je da će "trikolori" i na prvenstvu koje se održava u Austriji, Norveškoj i Švedskoj biti jedan od favorita za medalju iako je tim doživio dosta promjena.

"Francuski tim uvijek ima obavezu da napravi dobar rezultat. Nadamo se da ćemo doći do polufinala kako bismo se direktno kvalifikovali na Svjetsko prvenstvo 2021. godine u Egiptu. Nakon toga ćemo vidjeti do kojeg mjesta ćemo moći da dođemo i da li možemo do medalje. Mnoge selekcije će za cilj imati da izbore nastup na Olimpijskim igrama. Mogu samo da kažem da će prestojeće Evropsko prvenstvo biti veoma teško", rekao je Dinar na početku razgovora za "Nezavisne".

NN: BiH će vam biti jedan od rivala u grupnoj fazi. Da li ste upoznati sa kvalitetima BiH? Može li BiH da vam napravi probleme?

DINAR: Nekada sam se poredio sa drugim ekipama, sada to više ne radim. Sada je sve manje i manje malih nacija. Nivo rukometa raste iz godine u godinu i teško je reći da ste neku utakmicu unaprijed dobili. Na EP ćemo morati da budemo budni i skromni.

NN: Da li biste mogli da izdvojite nekog od igrača iz BiH koji bi mogli da budu opasni?

DINAR: U BiH ima dosta veoma dobrih igrača. Upoznat sam sa vašim kvalitetom rada. Među mojim odličnim prijateljima su moji bivši saigrači iz Francuske Andrej Golić i Semir Zuzo.

NN: Vaš tim iza sebe ima bogato iskustvo, dok će BiH prvi put igrati na EP. Da li je upravo to iskustvo ključna stvar na velikim takmičenjima kao što je ovo?

DINAR: Ne nužno, jer i bez iskustva tim može da napravi dobar rezultat. Kada pričamo o tome, moram da spomenem mladi tim Hrvatske predvođen Ivanom Balićem koji je postao svjetski prvak na Madeiri 2003. prije nego što su 2004. osvojili zlato na Olimpijskim igrama. Tim je taj koji pravi rezultat. Upravo zbog toga moramo da obratimo pažnju na sve reprezentacije koje učestvuju na Evropskom prvenstvu.

NN: Od 2016. ste selektor Francuske, ali ste i duže u trenerskom poslu. Da li ste se u potpunosti navikli na novu ulogu, da li se Vaš život mnogo promijenio nakon što ste se penzionisali kao igrač?

DINAR: Nakon povlačenja, krajem 2013, ostao sam u svijetu rukometa kao trener. Prvo sam bio pomoćnik Kloda Oneste, a zatim sam samostalno počeo da vodim selekciju Francuske. Sve vrijeme sam ostao u rukometu. Ne osjećam se kao da se moj svakodnevni život promijenio.

NN: Šta biste rekli bez čega ne biste mogli u životu? Koja osobina Vas najbolje opisuje?

DINAR: Bez rukometa bio bih bespomoćan jer je to moja strast. Naravno, podrška i naklonost mojih najbližih su takođe veoma važni. Moj moto je iskrenost i samo iskrenost.

NN: Koja je najluđa stvar koju ste uradili u životu?

DINAR: Mislim da je najluđa stvar koju sam napravio bilo to kada sam sa 16 godina napustio rodni Gvadelup i otišao 7.000 kilometara od kuće kako bih pratio svoj san da jednoga dana postanem rukometaš.

NN: Za koji trenutak u životu biste kazali da Vam je bio najteži?

DINAR: Bez dileme prelazak sa pomoćnog trenera na glavnog trenera, gdje su težina i odgovornosti mnogo veće.

NN: Koji je Vaš životni moto?

DINAR: Rad i motivacija nam omogućavaju da idemo naprijed i gledamo u budućnost.