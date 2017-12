Leila Hairlahović: Da nema nade, ne bih ni dolazila

Moj motiv ulaska u cijelu ovu priče je isključivo sportski. Govore mi da sam hrabra, ali želim da se direktno uključim u spas bh. rukometa. Kazala je ovo Leila Hairlahović, novi generalni sekretar Rukometnog saveza BiH, koji je već neko vrijeme bio bez genseka.

Nekadašnja rukometašica i neko ko je vodio jednu rukometnu akademiju bila je jedini kandidat za ovu poziciju, koja je ostala upražnjena odlaskom Šejle Tančice, a njenu prijavu na konkurs za mjesto prvog operativca Saveza prihvatio je Upravni odbor, koji ju je izabrao na ovu značajnu funkciju.

Svjesna je da je čeka težak i zahtjevan posao, posebno kada se zna da Savez funkcioniše bez ID broja, te da je račun blokiran, a da uposlenici u kanceleriji Saveza već mjesecima nisu dobili plaću.

"Znamo svi probleme u kojima se nalazimo, od ID broja do blokade računa. Ipak, ja vjerujem da se to može sve riješiti, jasnim putem oporavka koji se ne može desiti preko noći. To je jedan dugoročan plan kojeg se moraju pridržavati svi oni koji su uključeni u bh. rukomet. Takođe, treba sjesti i s uposlenicima Saveza i razgovarati. Moram znati tačno stanje i vidjeti šta se dešava", ističe naša sagovornica, kojoj će biti potrebno dosta sreće, ali i znanja da vrati bh. rukomet tamo gdje je bio.

Prioritet svih prioriteta je dobijanje ID broja i deblokada računa, a novi gensek dodaje da bi taj problem trebalo uskoro riješiti.

"Imamo obećanja da će to biti riješeno u najskorije vrijeme, možda i do Nove godine. To je prioritet, bez toga teško možemo funkcionirati. Nakon toga ćemo krenuti u detaljnu analizu svega. Biće teško na početku, treba se upoznati sa svim tim. Da nemam nadu da se bh. rukomet neće izdići iz ovog problema ne bih se prijavila za ovu poziciju", izjavila je Hairlahovićeva i dodala:

"Ono što me motivisalo jeste to kada vidim da se radi sjajno u manjim sredinama. Puno je entuzijasta i nadam se da ćemo svi zajedno doprinijeti da pokrenemo mnogo dobrih i lijepih stvari za bh. rukomet."

Prvi operativac RS BiH će od naredne sedmice preseliti u kancelariju Saveza i time zvanično krenuti u spas bh. rukometa, koji je posljednjih mjeseci dotako dno.