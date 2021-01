Ljubišić nakon povrede: U Borcu žele još da branim, ali...

Još nisam donio definitivnu odluku da li ću nastaviti karijeru. Ljudi iz kluba su izrazili želju da branim još jednu godinu, ali sačekaćemo da vidimo kako će proći operacija, rekao je ovo za "Nezavisne" legendarni golman Borac M:tela Bojan Ljubišić (39).

Krajem prošle godine posljednjih godina najboljeg rukometaša Borca zadesila je najteža povreda u karijeri. Na revanš utakmici 3. kola EHF Evropa kupa protiv Bese iskusni golman je povrijedio prednje križne ligamente pošto je došlo do rupture istih, kao i meniskusa tog koljena. Zbog toga je već završio sezonu, a trenutno se oporavlja u svom domu.

"Kod kuće sam, krećem se što manje, a bol je i dalje prisutna. Hladim nogu i sve što je potrebno te čekam operaciju, koja je zakazana za početak februara", ističe Ljubišić, koji će ove godine napuniti 40 godina.

Iako je prošla godina bila uspješna za Banjalučane, sjenu na istu bacila je upravo Bojanova teška povreda, zbog koje se sada mnogi pitaju da li će nastaviti karijeru. Odluku, kako kaže, još nije donio, a sve će znati ovoga ljeta.

"Sačekaću da vidim kako ide proces oporavka. To je najvažnije, a onda ćemo vidjeti šta i kako. Proces rehabilitacije je u ovom trenutku najbitniji. Nažalost, desila se ta povreda u toj čudnoj godini, sve je pomalo ostavilo traga - od izolacije, korone koju sam imao, bukvalno sam odmah izašao na teren i to se sve osjetilo na tijelu koje nije kao nekada. Do sada sam se susretao uglavnom sa nekim sitnijim povredama, ali ova je definitivno najteža i došla je pred sam kraj karijere", naglašava popularni Hans i dodaje:

"Pitalo me dosta ljudi šta poslije rukometa. Ako bih ostao u njemu volio bih raditi sa mladim golmanima. Ispunjava me rad s djecom, volim raditi s njima, ukazivati im gdje griješe i savjetovati kako da idu naprijed. Za sve drugo, neki trenerski posao, iskreno nemam želju. Kao mlad sam ušao u ovaj svijet, sa 16 godina, i zaista sam se zasitio putovanja autobusima i treninga".

Banjalučani će u nastavak sezone ući sa novim trenerom, legendarnim Veselinom Vujovićem. Dolazak jednog od najboljih rukometaša svih vremena na klupu Borca izazvao je veliku medijsku pažnju u BiH.

"Dovoljno je reći Veselin Vujović, ne treba tu puno trošiti rječi. Uvijek je tu bila neka iskra između Borca i njega. Vidjećemo kako će sve izgledati, ali je njegov dolazak sigurno velika stvar za bh. rukomet. Takođe moram reći da je Mirko Mikić radio sjajan posao i davao se u ovo 100 odsto. Sigurno je da ga čeka sjajna trenerska karijera, ali takav je posao, koferi trenera uvijek moraju biti spakovani", zaključio je Ljubišić.