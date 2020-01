Mađari šokirali Dance, svjetski prvak pred ispadanjem

Mađarska je u ludoj završnici susreta 3. kola grupe E Evropskog prvenstva odigrala 24:24 protiv Danske i svjetske i olimpijske prvake gurnula prema ispadanju s turnira.

Danci moraju u zadnjem kolu pobijediti Rusiju i nadati se da će Mađarska izgubiti do Islanda jer jedino tako mogu proći u drugi krug. Suprotno svim očekivanjima, Mađari su protiv velikog favorita vodili od prve i sve do 57. minute. Imali su i po tri gola prednosti, no Danci su ih pred kraj stisnuli i golom Tofta Hansena u 57. minuti prvi put poveli na utakmici.

Očekivalo se da su Danci slomili žilave Mađare, ali je Szita strašnim golom s krila izjednačio na 24:24 minutu i po prije kraja što je bio i konačni rezultat utakmice. Sudije su u zadnjoj minuti malo pogurali Dance dopustivši im četiri udarca s podignutim rukama da bi Mikler osam sekundi prije kraja skinuo Hansenov udarac.

Imali su Mađari napad za pobjedu, ali su ga loše odigrali. Danska će u zadnjem kolu najvjerovatnije pobijediti Ruse, ali ako Mađari osvoje barem bod protiv Islanda ta pobjeda neće im ništa značiti.

Briljirao je Zsolt Balog sa sedam golova, dok je kod Danaca najbolji bio Magnus Braming sa šest golova uz čak 20 obrana sjajnog golmana Niklasa Jakobsena Landina.

