Milićević: Sjednica Skupštine Rukometnog saveza RS zakazana za subotu nije legalna

Sjednica Skupštine Rukometnog saveza RS koju je za 16. juni zakazao predsjednik Skupštine nije legalna, jer nije sazvana po propisima. Upravni odbor je odlučio da sjednica bude 30. juna u Banjaluci, rekao je Zdravko Milićević, predsjednik Upravnog odbora RS RS.

U posljednje vrijeme digla se prašina oko stanja u rukometu RS i izbora, optužbe "pljušte" sa svih strana, a juče se oglasio Milićević, koji je iznio zaključke sa sjednice UO održane 12. juna u Derventi.

"Ni prethodna sjednica Skupštine 27. maja nije bila legalna, jer procedura nije ispoštovana. Došlo je do haosa, prepirki i morali smo da je prekinemo. I ova, koju je predsjednik Skupštine Milosav Radmilović zakazao za 16. juni, nije legalna, jer mora da zakaže sjednicu u dogovoru sa UO i da poziv dostavi 15 dana ranije. To nije ispoštovano. Interesantno je da je sjednicu zakazao 11. juna, dan prije sjednice UO, koji po propisima donosi odluku o sjednici Skupštine", rekao je Milićević i dodao:

"Takođe, poslao je dopis sa privatne mejl adrese, bez pečata Saveza, i time prekršio Statut. Radmilović je privatizovao Savez i uzima ovlaštenja koja pripadaju UO RS RS. Rekao mi je u neformalnom razgovoru da ima 'pritisak jakih ljudi' da se održi sjednica."

Milićević je dodao da je UO u Derventi imao kvorum te da sjednici, iako su pozvani, nisu prisustvovali Radmilović, predstavnik Regionalnog saveza Doboj, te predstavnik Hercegovačko-romanijskog saveza, koji je nedolazak opravdao porodičnim problemima.

"Pojedini klubovi se pozivaju na 25. sjednicu, kad smo mi naložili da se održe sjednice Skupština regionalnih saveza i pri tome ignorišu da smo mi na narednoj sjednici tu odluku preinačili, jer nemamo pravo da to tražimo. Preformulisali smo to i tražili od regionalnih saveza da se pripreme za sjednicu Skupštine i da odrede prijedloge svojih kandidata", dodao je Milićević.

Aktuelni predsjednik Saveza rekao je da će tražiti odgovornost Radmilovića, jer je preuzeo ingerencije UO RS RS kod donošenja odluka, slanja poziva...

"UO je donio zaključak da se o svemu upozna Ministarstvo porodice, omladine i sporta RS, Republička uprava za inspekcijske poslove i drugi organi, i kada oni utvrde da li je Radmilović odgovoran ili ne, preduzećemo određene mjere. Nelegalno pozivanje i sazivanje izborne sjednice Skupštine će produbiti tešku situaciju u rukometu. I ako se ta sjednica održi, sve će se zakomplikovati, vodiće se sudski i upravni sporovi i samo ćemo dovesti rukomet u još težu situaciju. Za nepoštovanje Statuta postoje konsekvence, ali meni kao predsjedniku nije cilj da neko bude kažnjen, već da se dođe do dogovora. Smatram da će razum prevladati i da će svi reagovati na dopise u kojima im je ukazano na nepravilnosti te da ćemo 30. juna izabrati predsjednika", rekao je Milićević.

Na sjednici 27. maja kandidati za predsjednika bili su Marinko Umičević i Damir Ćopić.

Radmilović: Imam podršku

Milosav Radmilović, predsjednik Skupštine RS RS, rekao je da ne krši propise.

"Nije bilo pritisaka. Imam podršku 70 odsto klubova, koji ne mogu iz kancelarije Saveza u Banjaluci da dobiju informacije. Još 20. februara donesena je odluka da se izborna sjednica Skupštine održi do 15. maja. Zakazao sam je za 13. maj pa to nije ispoštovano. To što mi prigovaraju za mejl i pečat nije u redu, jer je pečat u kancelariji Saveza u Banjaluci, a ja sam u Bileći. Sjednica je 16. juna, prema podacima Ministarstva porodice omladine i sporta RS, pravo glasa ima 49 klubova, predstavnici medija i Ministarstva, znači 51 osoba, rekao je Radmilović i dodao da na sjednicu UO nije išao jer nema pravo glasa.