Mirko Mikić pred plej-of: Konjuh nezgodan, nema opuštanja

Rukometaši banjalučkog Borac M:tela nakon osvojenog Kupa BiH spremaju se za novi izazov i borbu za titulu. Svjesni su kvaliteta Konjuha, protivnika u četvrtfinalu plej-ofa bh. lige, ali i dresa koji nose, jer ime nekadašnjeg evropskog šampiona donosi i najveće ambicije.

Prva utakmica između Konjuha i Borca biće igrana u subotu u Živinicama.

"Imamo jasnu ambiciju i, kao uvijek, cilj je da pokušamo da osvojimo titulu. Konjuh je nezgodan protivnik, uz dobojsku Slogu, rival koji nas je najviše namučio ove sezone i moraćemo se maksimalno potruditi da ga eliminišemo", rekao je Mirko Mikić, trener Borca.

Ekipe Borca i Konjuha dobro se poznaju, gotovo je nemoguće da jedni druge nečim iznenade.

"Igrali smo mnogo puta s njima, i zvanične i prijateljske utakmice, dobro se poznajemo i vjerujem da će presuditi nijanse - dobar dan golmana, manje tehničkih grešaka, a ono što je sigurno jeste da motivacije neće manjkati ni na jednoj ni na drugoj strani", istakao je Mikić i podsjetio da je njegov tim u sličnom sistemu takmičenja, Kupu BiH, eliminisao Konjuh u osmini finala.

Borac je tada zahvaljujući pobjedi na svom terenu od 33:29 prošao dalje (u revanšu u Živinicama Konjuh je slavio 25:24). Ova dva tima su se sastala i dva puta u ligaškom dijelu Prvenstva BiH. Konjuh je slavio na svom terenu 29:22, a u Banjaluci je bilo 23:23.

Trener Mikić kaže i da nije bilo poraza u Živinicama, da bi tražio maksimalnu ozbiljnost od svojih igrača, a o rivalu ima samo riječi hvale.

"Znamo s kim igramo. Konjuh je jedna od najboljih ekipa. Ima dobar napad, uigrana je, igrači se dobro poznaju, imaju dobru bekovsku liniju, dobrog pivota i dobrog golmana, koji je protiv nas uvijek odličan. I mi imamo svoje kvalitete, za nijansu širu rotaciju i samopouzdanje zbog osvajanja Kupa BiH. Rasterećenije ulazimo u plej-of, ali ne zadovoljavamo se Kupom, pokušaćemo uzeti još jedan trofej. Uz poštovanje prema svima, mi smo ipak Borac", rekao je Mikić.

Sudeći prema dosadašnjem dijelu sezone, očekuje nas neizvjesna borba za titulu.

"Nema favorita, svako svakoga u prvoj rundi može da pobijedi i mislim da bi moglo da bude iznenađenja. Postoje favoriti na papiru, a i ekipe koje nemaju šta da izgube i one su opasne. Ali, ako moram nekoga da izdvojim kao favorita za titulu, to su Gračanica, koja je najviše pokazala do sada, Bosna i Borac", dodao je trener Borca.

Parovi plej-ofa

Leotar - Gračanica

Vogošća Poljine Hills - Izviđač

Sloga - Bosna Centrotrans

Konjuh - Borac M:tel