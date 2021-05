Mirsad Terzić za "Nezavisne": Vrijeme je da Balkan pokaže snagu

Lijepo je što će cijeli region igrati na Evropskom prvenstvu i vrijeme je da Balkanci pokažu snagu, kazao je Mirsad Terzić, kapiten rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine.

"Zmajevi" su se drugi put zaredom plasirali na završnu smotru najboljih ekipa Starog kontinenta, koja će biti održana od 13. do 30. januara 2022. godine u Slovačkoj i Mađarskoj. Od zemalja regiona Crna Gora i Bosna i Hercegovina najslabije kotiraju pa su svrstane u četvrti jakosni šešir.

Žrijeb će biti obavljen u četvrtak, a Terzić, bez obzira na imena rivala i nezavodan položaj uoči izvlačenja kuglica, vjeruje da puleni selektora Ivice Obrvana neće imati samo epizodnu ulogu na EP.

"Definitivno ne možemo dobiti nekoga ko bi nam odgovarao, jer na Evropskom prvenstvu su samo vrhunske ekipe, koje su favoriti i imaju vrhunska rukometna imena u svom sastavu. Istovremeno znamo u kojoj smo mi jakosnoj grupi, pa ćemo što se kaže biti u nemilosti vrhunskih rukometnih velesila. Pitanje je, dakle, samo koja nas manja ili veća sila može zadesiti, ali bez obzira na imena protivnika mi moramo učiniti sve da napravimo iskorak i pokušamo da ne budemo samo učesnici. Vjerujem da smo sazreli kao ekipa za tako nešto".

NN: Kako gledate na mogućnost grupe država regiona?

TERZIĆ: Nisam previše razmišljao o tome hoćemo li međusobno eventualno igrati. Prije svega, mene raduje i veoma je lijepo da su sve komšija i mi na Evropskom prvenstvu. Lijepo je što ćemo imati priliku da predstavimo balkansku školu rukometa na pravi način, da još jednom Evropi pokažemo da igramo odličan rukomet. Raduje me i što naša učešća sada već nisu slučajnost, što sve reprezentacije regiona, uključujući i nas, konačno imaju konstantu. Dosta je bilo priče da se kod nas igra loš ili tek sporadično dobar rukomet. Vrijeme je da pokažemo moć i snagu, a to da li ćemo igrati jedni protiv drugih ili ne manje je bitno i nisam zbog toga euforičan.

NN: Sa 37 godina iza Vas je blistava karijera. Imate li najdraži trenutak?

TERZIĆ: Ja kao okorjeli sportista nikad ne gledam šta sam uradio, šta je bilo iza, već šta još mogu uraditi i šta dolazi. Ja kažem da ispred mene ima još trofeja, a svaki novi trofej je draži na svoj način od onog prethodnog. Ove sezone sam s klubom ušao u fajnal for Evropa lige, pa se nadam tom podvigu.

NN: Imate li neostvarenih želja?

TERZIĆ: Uvijek u vrhunskom sportu nešto ostane nedorečeno. Ja s Vespremom u tri finala Lige prvaka nisam dotakao pehar. Možda je falilo sreće, možda nešto drugo, ali i to je sport. Ako bih razmišljao o karijeri možda bih rekao da je moglo bolje, jer uvijek i sve može bolje, ali definitivno ne mogu reći da žalim za nečim.

NN: Razmišljate li o završetku karijere?

TERZIĆ: Osjećam se još jako dobro. Pritom sam ugovorom za Vislu vezan do ljeta naredne godine. Istina, u sportskim sam godinama kada ne mogu previše da planiram dugoročno, ali dok tijelo govori da može, ja ću igrati. I onog trenutka kada odlučim prestati aktivno igrati to sigurno neće biti rastanak mene i rukometa. I tada ću usko biti povezan s rukometom. To mi je jednostavno u krvi i ne može se od toga pobjeći.

NN: Najavljujete trenerski poziv?

TERZIĆ: Čovjek razmišlja o svakakvim stvarima. Da, volio bih se jednog dana okušati i kao trener. Naravno, to su stvari koje ne idu preko noći. Treba još puno toga naučiti, ali do tada treba odigrati još puno utakmica, klupskih i onih s reprezentacijom.

NN: Vidite li sebe jednoga dana na selektorskoj klupi?

TERZIĆ: Bila bi velika čast. Naravno, za tako nešto treba proći dug put. Rano je sada o tome govoriti, ali generalno uvijek ću biti na raspolaganju reprezentaciji bez obzira na to koja uloga bude. Igrati za klub je jedno, ali dati doprinos za reprezentaciju - to je jedna sasvim drugačija dimenzija. Tu nema uslova, nema biranja, ličnih interesa, tu se igra srcem.

slika zrijeb

Jakosne grupe

Uoči žrijebanja grupa za EP zakazanog za sutra s početkom u 17 časova određene su jakosne grupe.

Bh. tim ne može za protivnike dobiti Nizozemsku, Crnu Goru, Ukrajinu, Poljsku i Litvaniju.

Prva jakosna grupa: Španija, Norveška, Hrvatska, Slovenija, Njemačka i Portugal. Druga: Švedska, Mađarska, Rusija, Danska, Srbija i Austrija. Treća: Slovačka, Bjelorusija, Island, Češka, Francuska i Sjeverna Makedonija. Četvrta: Nizozemska, Crna Gora, Ukrajina, Poljska, BiH i Litvanija.