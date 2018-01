Momir Rnić: Hrvati su favoriti, nadam se inatu "orlova"

Večeras počinje Evropsko prvenstvo u rukometu u Hrvatskoj, gdje ćemo već prvog dana, od 20.30, imati priliku da gledamo "vječiti derbi" između Srbije i Hrvatske. O tom meču, Grupi A i favoritima prvenstva za"Nezavisne" je govorio Momir Rnić stariji, nekadašnji olimpijski i svjetski šampion sa reprezentacijom Jugoslavije, a danas trener Proletera iz Zrenjanina.

Hrvatska je domaćin prvenstva, a meč sa "orlovima" igra se na vrelom parketu "Spaladium arene" u Splitu. Rnić kao favorita vidi "kauboje", ali vjeruje i u kvalitete Srbije.

"Hrvati imaju prednost zbog domaćeg terena i povratka na klupu iskusnog Line Červara, koji je napustio Metalurg i potpuno se posvetio obavezama u reprezentaciji. Na papiru su favoriti. Moramo biti realni, selektor Jovica Cvetković ima velike probleme sa povredama i neće imati priliku da tamo ode sa najboljom ekipom koju Srbija ima. Ipak, mi sa ovom ekipom imamo šansu, nadam se da će u tom meču da proradi naš pobednički mentalitet i inat", kaže nekada najbolji odbrambeni igrač svijeta.

NN: Kako gledate na Grupu A, u kojoj su, osim Srbije, i Hrvatske Švedska i Island?

RNIĆ: Teško je prognozirati, sada svi igraju rukomet, a ova grupa je zaista teška. Hrvatska je glavni favorit i vjerovatno će prva izaći iz grupe. Srbija i ostale dvije selekcije bi trebalo da se bore za drugo mjesto. Zna se kakvi su Skandinavci i kakav je njihov rukomet.

NN: Koliko Srbija može na Prvenstvu, da li je neka od medalja dostižna?

RNIĆ: Izlazak iz grupe je već uspeh, a dalje ćemo videti. Kada bi se u narednu grupu prenela dva boda, to bi donelo samopouzdanja i dosta podiglo borbenu gotovost. Time bi se uradio veliki posao. Ja bih bio presrećan kada bi se, recimo, prenela četiri boda, jer bi onda moglo da se uđe u borbu za medalju.

NN: Koji igrač bi trebalo da bude vođa tima i neko oko koga će da se gradi igra?

RNIĆ: Imamo vrhunske igrače koji igraju u najjačim klubovima Bundes lige. Tu su Petar Nenadić, Marko Vujin i Nemanja Zelenović kao iskusni igrači. Imamo i Žarka Šešuma i Dobrivoja Markovića. To je neka grupica oko koje će se mnogo toga vrteti. Po nekim standardima, igrač koji će se najviše isticati trebalo bi da bude Petar Nenadić. Ipak, za igru koju on pruža morate da imate i dobitnu taktiku, radi se o specifičnom igraču koji može da bude izuzetno koristan. Ukoliko ne dođete do te taktike i dobre podrške, njegov uticaj može biti i negativan. Može da bljesne i neko od koga se to ne očekuje, videćemo još.

NN: Koji model igre Srbiji najviše odgovara, da li je ključ u napadu ili odbrani?

RNIĆ: Rukomet se dosta modernizovao, igra se brzi centar, mi to moramo prihvatiti, ne sme da se igra sporo u napadu. Treba biti brzog protoka lopte, polukontri i kontri. Imamo igrače za takvu igru. Odbrana mora biti na nivou, bez nje se ništa ne može. Kada pogledamo prvenstva u ranijim godinama, vidimo da su utakmice u grupama atraktivnije i igra se na veći broj golova, ali u polufinalnim i finalnim odbrana donosi prevagu.

NN: Vaš sin Momir neće nastupiti na EP zbog povrede. Koliko je njegovo neigranje hendikep za Srbiju i kako je on sada?

RNIĆ: Nažalost, 20 dana pre prvenstva desio se taj peh, on je imao veliko samopouzdanje za prvenstvo. Iz izjava selektora Cvetkovića videlo se da je trebalo da bude jedan od nosilaca i mislim da je ovo veliki hendikep i za tim i za njega. Imao je operaciju metatarzalne kosti, krajem januara bi trebalo da prestane da hoda pomoću štaka. Potpuni oporavak i povratak na teren očekujemo za dva meseca. Ostaje mi da mu kao trener i pre svega kao roditelj poželim da se oporavi što bolje. Siguran sam da će on iz svega ovoga izaći još jači.

NN: Ko su glavni favoriti prvenstva?

RNIĆ: Kao i svi drugi, i ja Hrvatsku kao domaćina svrstavam u tu ulogu. Na Francuze se uvek mora računati iako oni znaju da kalkulišu na takmičenjima koja nisu kvalifikaciona za Olimpijske igre. Nemci, Norvežani, Danci Šveđani i Španci takođe imaju jake ekipe. Voleo bih da je tu negde i Srbija, bilo bi sjajno da iznenadimo.

Proleter najmlađa sportska ekipa Srbije

NN: Nakon polusezone pominjalo se da biste mogli da odete iz Proletera, da li je to istina i koliko u Zrenjaninu ima talenata?

RNIĆ: Još je pitanje da li ću ostati, drugim mjestom u Super B ligi Sever – Centar napravili smo senzacionalan rezultat. Videćemo, nadam se da ću ostati ukoliko se poklope ambicije mene i Uprave. Moja želja je da naredne sezone igramo Superligu. Svi igrači su iz Zrenjanina, radi se o najmlađoj ekipi u Srbiji u svim sportovima, ne samo u rukometu. Svuda su me selili, ali ja želim da ostanem ovde.

Fudbal najveća ljubav poslije rukometa

NN: Pričalo se da biste mogli i u fudbalu da radite kao funkcioner, da li je to realno?

RNIĆ: Nema to veze sa istinom. I kada bih to želeo, ne bih mogao, jer bih bio razapet između rukometa i fudbala. Gledam redovno fudbal, veliki sam zaljubljenik u taj sport, koji mi je hobi. Redovno ga i igram rekreaciono jednom nedeljno, bez obzira na vremenske uslove ja sam u kopačkama. Fudbal je moja najveća ljubav, posle rukometa.

Grupa A - Split

Hrvatska

Švedska

Srbija

Island

Prvo kolo: 12.01.

Švedska - Island (18.15)

Hrvatska - Srbija (20.30)

Drugo kolo: 14.01.

Srbija - Švedska (18.15)

Island - Hrvatska (20.30)

Treće kolo: 16.01.

Srbija - Island (18.15)

Hrvatska - Švedska (20.30)

Grupa B - Poreč

Francuska

Bjelorusija

Norveška

Austrija

Prvo kolo: 12.01.

Bjelorusija - Austrija (18.15)

Francuska - Norveška (20.30)

Drugo kolo: 14.01.

Austrija - Francuska (18.15)

Norveška - Bjelorusija (20.30)

Treće kolo: 16.01.

Francuka - Bjelorusija (18.15),

Norveška - Austrija (20.30)

Grupa C - Zagreb

Njemačka

Makedonija

Crna Gora

Slovenija

Prvo kolo: 13.01.

Njemačka - Crna Gora (17.15)

Makedonija - Slovenija (19.30)

Drugo kolo: 15.01.

Slovenija - Njemačka (18.30)

Crna Gora - Makedonija (20.30)

Treće kolo: 17.01.

Njemačka - Makedonija (18.15)

Crna Gora - Slovenija (20.30)

Grupa D - Varaždin

Španija

Danska

Češka

Mađarska

Prvo kolo: 13.01.

Španija - Češka (18.15)

Danska - Mađarska (20.30)

Drugo kolo: 15.01.

Mađarska - Španija (18.15)

Češka - Danska (20.30)

Treće kolo: 17.01.

Češka - Mađarska (18.15)

Španija - Danska (20.30)