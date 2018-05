Monpelje šampion Evrope

Rukometaši Monpeljea osvojili su titulu prvaka Evrope, pošto su u velikom finalu savladali Nant sa 32:27.

Monpelje je u polufinalu izbacio, do tada aktuelnog šampiona, ekipu makedonskog Vardara sa 28:27.

Vardar je na kraju zauzeo četvrto mjesto u Evropi, pošto su u meču za treće mjesto poražni od Pari Sen Žermena 29:28.

Monpelje je prvi put poslije 15 godina ponovo šampion Evrope, a do pobjede predvodili su ih Dijego Simone i Ludivik Fabregas sa po šest golova, dok je pet postigao Vid Kavčnik.

U poraženom sastavu Kiril Lazarov ubacio je šest golova, dok je pet postigao Edoardo Martines Gurbindo.

FINAL REVIEW: After 15 years, Montpellier top the podium again! Coach Patrice Canayer and left wing Michael Guigou win an historic second #ehfcl title with @mhbofficiel, while @HBCNantes suffer a bitter defeat in their first #veluxehfcl final https://t.co/VFWbhjYUbM #ehffinal4 pic.twitter.com/3ywYMVdwQ3