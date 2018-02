Muzurović: Nuić je bio na spisku, to je najvažnije

Muška rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine neće igrati susrete dodatnih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2019. u Danskoj i Njemačkoj, odlučila je Evropska rukometna federacija (EHF) u Beču, prihvatajući žalbu Švajcarske.

Žalba se odnosila na utakmicu posljednjeg kola kvalifikacija odigrane 13. januara u Tuzli u Mejdanu, zbog nepravilne registracije bh. reprezentativca Tomislava Nuića, koji je nastupio u tom susretu, a nije bio prijavljen u službenom zapisniku.

U spornoj utakmici reprezentacija BiH je pobijedila Švajcarsku sa 21:15 i osvojila prvo mjesto u Šestoj grupi, ali je odlukom EHF-a susret registrovan 10:0 za Švajcarsku, koja će tako igrati u baražu.

Nakon odluke EHF-a, direktor Rukometne reprezentacije BiH Gordan Muzurović u opširnom obraćanju novinarima hronološki je objasnio svoje viđenje. Istakao da je jedina greška Rukometnog saveza bila u tome što je potpisao "grešku" delegata, odnosno zapisnik u koji delegat nije unio Nuićevo ime.

Ističe da je na sastanku koji je prethodio utakmici delegatu, kako nalažu pravila, prezentovan širi spisak igrača na kojem je zaokruženo 16 imena koji će započeti utakmicu.

Delegat je, kako tvrdi Muzurović, zapisnik predočio ekipama desetak minuta prije početka utakmice.

"Delegat je zakazao tehnički sastanak u 10.00 sati ujutru u hotelu u kojem je boravio. Prvo mi je to bilo čudno. Pitao sam ga zbog čega to ne radimo u dvorani. Dao mi nesuvisao odgovor. Na tom sastanku se rješavaju sve stvari i poslije toga ne postoje nikakve izmjene. Tu se ide do najsitnijih detalja i to je jedino mjerodavno u cijeloj priči", počeo je Muzurović.

Naveo je da je na sastanku čelnu poziciju imao delegat, kao jedini koji ima pristup EHF sistemu, dok su tu bili prisutne delegacije BiH i Švajcarske kao i mađarske sudije.

Ističe da je ostao zatečen nakon što su predstavnici švajcarske reprezentacije iznijeli određene žalbe na uslove tokom boravka u Tuzli.

"Požalili su se na hranu, a rekli su i da je cijelu noć njihova ekipa bila uznemiravana. Razlog - policajac koji je boravio na spratu hotela je kašljao i to ih je uznemirilo, do toga da im se sobe osjete na nikotin i da ne žele više da borave u hotelu. Delegat je rekao da će te navode provjeriti. U toj atmosferi se desilo delegiranje naše ekipe za meč. Prvo i osnovno što je rečeno da je kod nas ista ekipa koja je nastupila u Sent Galenu. On je u svom sistemu ima, i ne samo on", pojašnjava Muzurović.

Posebno naglašava da se od bh. delegacije tražilo da se priloži lista igrača koja se u oktobru mjesecu prije početka kvalifikacija prijavljuje zvanično EHF-u i na njoj se nalazi 28 reprezentativaca koji imaju pravo nastupa.

"Na tom papiru se zaokruži 16 igrača koji trebaju nastupati na utakmici i to je jedino mjerodavno. Naša lista je uredno bila uručena delegatu sa 16 zaokruženih imena. Dali smo listu igrača sa 16 priloženih pasoša", kaže Muzurović.

U međuvremenu je, kako dodaje, reprezentacija BiH došla u Tuzlu, a da on nakon obilaska hotela povodom žalbi Švajcaraca delegata nije vidio do utakmice.

"Delegat je došao u dvoranu između 19.05 i 19.10 bez zapisnika. Došao bez zapisnika, nije htio da donese ili nije znao da je zaboravio. U robnoj kući 'Omega' u Tuzli morali smo sa "sticka" isprintati zapisnik na kojem nema ime Nuić. U jedanaest minuta do osam, taj zapisnik je stavljen u promet", govori Muzurović.

Priznaje da je potpisan zapisnik i da je on odgovoran za to, iako ga lično nije potpisao. Ali, ostaje pri tome da je zapisnik isključiva odgovornost delegata Darka Repenseka, koji je na kraju i priznao svoju grešku.

Ali, kako ističe, na kraju je u zvaničnom zapisniku poslije meča naveo da nije imao adekvatne uslove za rad, odnosno da nije imao internet konekciju i printer, što je Muzurović demantovao pokazujući ugovore s internet provajderima.

"Kada se takva stvar desi, po pravilima EHF-a, ukoliko je stvar tehničke greške delegat ima pravo ručno da upiše igrače koji nedostaju. No, on bira da Nuiću da crveni karton, potpuno mimo pravila. Pa ko je tu oštećen? Mi zbog njegovog crvenog ili što igramo dvije minute sa igračem manje? Završi se utakmica, jedini ja znam šta se dešava i nije mi do života. Ljudi se raduju, ja ne mogu da se radujem. Završava se i odmah se ide na sastanak nakon susreta", slikovito objašnjava Muzurović.

Ističe da je delegat u više navrata kontaktirao EHF i da mu je rečeno da, ukoliko igrač ima pravo nastupa i nalazi se na širem spisku, dopiše njegovo ime na zapisnik.

Muzurović je na kraju istakao i da je imao određenu "ponudu" o kojoj nije trenutno želio da govori, dok se ne okonča drugostepeni postupak, odnosno riješi žalba Rukometnog saveza BiH.