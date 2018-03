Muzurović: Odlazim i zbog slučaja "Nuić"

Nije se više moglo, možda se moglo i dalje improvizovati, ali i improvizacija ima granicu i mjere. U budućnosti će biti jako teško postaviti bh. rukomet na zdrave noge. Rekao je ovo Gordan Muzurović nakon ostavke na mjesto direktora rukometne reprezentacije BiH.

Njegovu ostavku usvojio je Upravni odbor Rukometnog saveza BiH i zahvalio mu na dosadašnjem radu i maksimalnom angažmanu, te donio odluku da se u roku od pet dana formira koordinacijsko tijelo koje će biti zaduženo za provedbu aktivnosti muških rukometnih reprezentacija.

"Htio sam uvesti malo reda i sistema u segment reprezentativnih selekcija i prilično sam uspio u tome uprkos otežavajućim faktorima i blokadi računa. I u takvim okolnostima smo uspjeli oformiti četiri selekcije. I onda se desio slučaj 'Nuić' u Tuzli (BiH zbog činjenice da je Tomislav Nuić igrao protiv Švajcarske, iako nije bio u zapisniku, ostala bez baraža za Svjetsko prvenstvo), ističe Muzurović i dodaje:

"Definitivno prihvatam dio odgovornosti koji je objektivan, ali i dalje tvrdim da je propust sa naše strane minoran i nikako ne može biti uzrok odluci EHF-a. Međutim, činjenica je da je došlo do propusta, te da ja kao najodgovorniji snosim odgovornost za to, te je i to jedan od razloga da se povučem. Bez obzira kakva bila konačna odluka, ona ne bi uticala na moju odluku".

Muzurović je zahvalio selektorima Bilalu Šumanu, Jasminu Mrkonji i Nebojši Goliću na odličnom radu i saradnji, te poručio da ukoliko fokus države prema rukometu bude i dalje na istom nivou - budućnost ovog sporta nije svijetla.

U danu kada je Muzurović podnio ostavku, konačno je počeo proces formiranja ženskih reprezentacija. Tako je Upravni odbor RS BiH na subotnjoj sjednici imenovao Zlatu Zubac za koordinatora ženskih reprezentacija (U-18, U-16 i U-14), a Korneliju Rajković-Leko za selektora U-18 reprezentacije BiH. Njen pomoćnik biće Vladimir Suvajac, dok će treći član biti imenovan ove sedmice. Poznato je da će BiH krajem maja biti domaćin međunarodnog turnira IHF/EHF "Ženski trofej" za rukometašice rođene 2000. godine i mlađe.

Šuman objavio spisak

Selektor bh. rukometaša Bilal Šuman objavio je spisak igrača koji će igrati prijateljsku utakmicu protiv Crne Gore 5. i 7. aprila u Podgorici. Na spisku se nalazi 21 igrač: Benjamin Burić, Admir Ahmetašević, Edin Tatar, Tomislav Nuić, Alen Ovčina, Faruk Vražalić, Srđan Predragović, Vladimir Vranješ, Emir Građan, Muhamed Toromanović, Igor Mandić, Mirsad Terzić, Nikola Prce, Marin Vegar, Marko Tarabokja, Ivan Karačić, Josip Perić, Marko Panić, Dejan Malinović, Ibrahim Haseljić i Edin Klis.