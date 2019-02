Na pomolu dogovor RS BiH sa Poreskom upravom FBiH

Rukometni savez Bosne i Hercegovine u narednih desetak dana bi trebalo da dobije dugo čekani ID broj, čime bi Savez dobio svoj žiro račun i konačno počeo normalno funkcionisati.

O problematici u krovnom savezu prošle sedmice razgovarali su čelnici RS Federacije BiH. Upravni odbor ovog tijela donio je nekoliko važnih zaključaka u vezi sa brojnim problemima unutar RS BiH. Nedavno su predstavnici bh. kuće rukometa posjetili Poresku upravu Federacije BiH, koja je ponudila rješenje u vezi sa dobijanjem ID broja. Po svemu sudeći, RS BiH će morati prihvatiti to rješenje, s obzirom na to da već godinama ne mogu aplicirati za novčana sredstva.

"Dogovor podrazumijeva prihvatanje obaveza RS BiH prema Poreskoj upravi FBiH, uz maksimalna umanjenja obaveza u dijelu kamata, po mogućnosti dijela glavnice, te uz reprogram obaveza na što duži period. Tražićemo da on bude u periodu od šest do 10 godina. Takođe, na sjednici je zatraženo da se pokrene istraga i podignu kaznene prijave protiv poznatih i nepoznatih počinitelja za kaznena djela iz oblasti gospodarskog kriminala, a u vezi sa poslovanjem Rukometnog saveza BiH do jula 2017. godine. Želimo da znamo ko je doveo Savez u ovakvo stanje", kaže jedan od čelnika RS FBiH i član Upravnog odbora RS BiH Asim Šahman.

Šahman nam je potvrdio da je jedan od zaključaka i taj da će uslijediti naplata potraživanja prema klubovima koji se takmiče u Premijer ligi BiH, kako u muškoj, tako i u ženskoj konkurenciji. Svi klubovi obavezni su izvršiti uplatu svih finansijskih obaveza za sezonu 2018/2019 (kotizacije, kazne, prelaze igrača/ica, članarine).

"Klubovi su već tri godine oslobođeni plaćanja kotizacija. Zbog toga u sezoni gubimo između 150.000 i 200.000 KM, a naša dugovanja prema Poreskoj upravi se kreću do 1,5 miliona KM. To se mora promijeniti jer mi nemamo način da, recimo, kaznimo igrača zbog nesportskog ponašanja", pojašnjava Šahman.

Naš sagovornik ističe da Savez, uprkos svemu, funkcioniše. Ispunjavaju se sve obaveze prema Evropskoj rukometnoj federaciji (EHF). Ovih dana obavljaju se razgovori sa potencijalnim sponzorima, a ujedno se vrše posljednje pripreme za nastavak kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

"Snalazimo se, tražimo privatne veze za sponzore, reklame... Uspjeli smo dosta toga napraviti. Završili smo skoro sve potrebno za gostovanje bh. rukometaša u Finskoj, kao i za domaći susret u Tuzli", zaključio je Šahman.