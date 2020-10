Nakon što mu je istekao ugovor sa "zmajevima": Šuman (ni)je selektor

Manje od mjesec dana ostalo je do početka kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2022. godine, a rukometna reprezentacija BiH je u ovom trenutku bez selektora.

Bilalu Šumanu je istekao ugovor 1. oktobra, a Upravni odbor Rukometnog saveza BiH će o ovoj temi razgovarati početkom naredne sedmice, kada će se donijeti odluka o produženju ili eventulano raskidu saradnje sa najboljim trenerom BiH za prošlu godinu.

Šuman je voljan za nastavak saradnje, što govori da je već poslao obavezni širi spisak od 28 igrača za kvalifikacije koji mora biti na adresi EHF-a do 15. oktobra. Ono što je sporno u svemu su dugovanja prema Šumanu, koji je na klupi bh. selekcije od 2016. godine, ali i neposjedovanje licence EHF Master Coach, koja je nephodna da sjedi na klupi bh. tima. Bh. selektor je nedavno obavio razgovor sa ljudima u Savezu i sada čeka odgovor.

"Pričali smo kako bi to trebalo izgledati u budućnosti, gdje smo i kako stojimo, pa vidjećemo. Iznio sam plan za naredne kvalfikacije, sada je sve na Savezu. Ja sam još tu kao selektor, iako mi je ugovor istekao. Mislim da licenca nije sporna, to je pravilo od 1. jula ove godine, da jedan od ljudi u stručnom štabu treba da ima master licencu, ako nema, plaća se novčana kazna. Ja sam nju praktički završio, ali odbrana diplomskog je odgođena zbog virusa korona", kaže Šuman.

Veći problem predstavljaju dugovanja RS BiH prema Šumanu, koji, kako naglašava, uživa raditi sa svojim izabranicima koji treba da krenu po drugi plasman na Euro.

"Istina je da postoje ta potraživanja koja nisam spominjao nikada od kada sam na klupi. Vidjećemo kako ćemo to riješiti. Što se tiče sportskog dijela, meni je super sa momcima i drago mi je raditi sa njima. Mišljenja sam da mi nismo država koja možda ne može osvajati medalje, ali koja može redovno igrati na evropskim i svjetskim prvenstvima", istakao je Šuman.

Predsjednik RS BiH Mensur Sinanović je kazao da je Upravi odbor blizu rješenja kada je u pitanju selektor "zmajeva".

"Blizu smo da sa Šumanom produžimo saradnju. Mislim da je on to svojim angažmanom zaslužio, znamo i za ta dugovanja, kao i za master licencu, ali mislim da imamo rješenja i za to, s obzirom na to da imamo imena na klupi koja posjeduju master licencu. No ipak sačekaćemo sjednicu UO koja će se održati najvjerovatnije u ponedjeljak", poručio je Sinanović.

Ipak, treba dodati da su pojedini članovi UO RS BiH bili izuzetno ljuti na Šumana što im je prešutio da nema licencu, zbog koje će navodno RS BiH platiti novčanu kaznu.

"Što se mene tiče, kao i Rukometnog saveza Republike Srpske, Šuman je za nas završena priča. Uskoro ćemo raspisati konkurs kako bismo izabrali novog selektora reprezentacije BiH, čovjeka koji ima potrebnu licencu”, kazao je nedavno potporedsjednik RS BiH Marinko Umičević.

Nema sumnje da je pred nama još jedna uzbudljiva sjednica UO RS BiH, a kako saznajemo, ukoliko se zaista raspiše konkurs za novog selektora, na isti se neće prijaviti Bilal Šuman.

Bh. rukometaše u novembru očekuju duelu protiv Njemačke, odnosno Austrije. Po dvije ekipe iz svake grupe te četiri najbolja trećeplasirana tima u kvalifikacijama izboriće učešće na završnici EP-a.