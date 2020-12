"Naša prednost revanš u 'Boriku'"

Rukometaši Borac M:tela u osmini finala EHF Evropa kupa igraće protiv ekipe Gorenja iz Velenja, odlučeno je današnjim žrijebom u Beču. Prvi susret igraće se u Sloveniji, a revanš u Banjaluci. Drugi bh. predstavnik Gračanica igraće protiv Neve iz Sankt Peterburga (Rusija).

Može se reći da su Banjalučani izvukli veoma jakog rivala i nema sumnje da ih očekuje težak zadatak u borbi za plasman u četvrtfinale. Gorenje je godinama jedna od najboljih slovenačkih ekipa. Ove sezone imaju samo jedan poraz u prvenstvu, a u prethodnoj rundi Evropa kupa u dvomeču su bili bolji od finskog Koksa (30:25, 32:27). Nosilac igre Slovenaca je Aleks Kavčić, a važan faktor u timu je i bh. reprezentativac Ibrahim Haseljić, dok se u rosteru nalazi Vladan Lončar, još jedan povremeni reprezentativac BiH.

"Iskreno, ja bih volio da smo ih izbjegli, ali kad smo ih već izvukli onda ćemo učiniti sve da ih pokušamo iznenaditi. Po meni, to je sigurno jedna od najboljih ekipa u ovom takmičenju, mladi su, dobro ukomponovani, mnogo trče, ali o njima ćemo više razmišljati kad dođe vrijeme za to, ima još do februara", rekao je prvotimac Borca i jedan od junaka pobjede nad Besom Milan Dakić.

Dakić ističe da će prednost Borca biti to što će se sve odlučivati u "Boriku", gdje će biti odigran revanš susret.

"To nam definitivno ide na ruku, posebno ako budemo imali aktivan rezultat iz Slovenije. U 'Boriku' je sve moguće. Prepuštam Gorenju ulogu favorita, ali ćemo učiniti sve da im pomrsimo konce", poručio je Dakić.

Gračanicu takođe nisu pomazile kuglice... Izvukli su jednu od najboljih ruskih ekipa, Nevu iz Sankt Peterburga, koja trenutno zauzima treće mjesto na tabeli svog prvenstva sa samo jednim porazom. Osim toga, Gračanlije čeka teško i dugo putovanje, mada nije isključeno da zbog udaljenosti klubovi postignu dogovor da se utakmice igraju u jednoj zemlji. Inače, Bosna i Hercegovina je uz Austriju, Rumuniju i Rusiju bila zemlja sa dva predstavnika u Evropa kupu. Prve utakmice osmine finala EHF Evropa kupa na programu su 13/14. februara 2021. godine, a revanši sedam dana kasnije.

Podsjetimo, Borac je u trećoj rundi u dvomeču bio bolji od ekipe Bese iz Peći (22:24, 23:20), dok je Gračanica bez borbe izborila prolaz nakon što je izraelski Holon imao problema po dolasku u BiH, te je na kraju odlučio da odustane od takmičenja. Ostali parovi osmine finala EHF Evropa kupa: CSM Bukurešt (Rumunija) AEK Atina (Grčka), Robe Zubri (Češka) Povaška Bistrica (Slovačka), Ferlah (Austrija) Anortozis (Kipar), Insignis Vest Vin (Austrija) Ištad (Švedska), Saratov (Rusija) Polva Serviti (Finska), Donbas (Ukrajina) Minaur Baia Mare (Rumunija).

Ljubišić pauzira bar šest mjeseci

Golman rukometaša Borca Bojan Ljubišić pauziraće duže vrijeme jer je detaljni pregled koljena koje je povrijedio u meču sa Besom u EHF Evropskog kupa pokazao da je došlo do rupture prednjih ukrštenih ligamenata i meniskusa. Povreda iziskuje višemjesečno liječenje i oporavak, tako da Ljubišića među stativama neće biti minimum šest mjeseci.