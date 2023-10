Nasmijale i EHF: Rukometašica BiH dodala loptu sudiji (VIDEO)

Ženska rukometna reprezentacija BiH nakon 16 godina odigrala je neki evropski meč a na gostovanju u Rumuniji u okviru kvalifkacija za Evropsko prvestvo 2024. doživjela je debakl.

"Zmajice" su poražene sa 31 poenom razlike (18:49) a da je pred izabranicama selektora Adnana Bašića dugačak put da postanu konkurentne evropskim selekcija pokazuje i jedan detalj iz rane faze meča.

U 8. minutu pri 4:3 za Rumuniju, rukometašice BiH su krenule ka golu protivnika i prilikom kreiranja napadačke formacije u istu uključile i sutkinju.

Bh. rukometašica joj je dodala loptu što je iznenadilo sve u dvorani u Mioveniju a ponajviše sutkinju koja je nakon nekoliko trenutaka bila zatečena da bi potom samo ispustila loptu.

"Zmajice" su nastavile sa napadom a Evropska rukometna federacija (EHF) je ovaj video iskoristila da podsjeti da je 11. oktobar bio Međunarodni dan sudija i da se našali sa "zmajicama poručivši "da je bh. tim našao način kako da i djelioce pravde uključi u utakmicu".

