Nemanja Peštić: Odlaskom u Barselonu ostvario sam san

Dok mnogi širom planete maštaju da jednog dana zaigraju za najtrofejniji svjetski rukometni klub, Barselonu, jedan od najtalentovanijih rukometaša BiH, možda i šire, Nemanja Peštić sa 17 godina već je imao priliku da trenira u slavnom klubu, a nije isključeno da uskoro postane član španskog giganta.

Rukometni dragulj iz Brčkog i član RK Jedinstvo 2015 Brčko već neko vrijeme nalazi se pod budnim okom skauta Barselone, a njegovi snovi su postali stvarnost kada je dobio zvaničan poziv da dođe na probni rad u "Blaugranu". Kadetski rukometni reprezentativac BiH od 8. do 15. febuara boravio je u "Barsi", a za "Nezavisne" otkriva kako je prošao sedmodnevni boravak u katalonskom divu.

"Kontakti i interesovanje ljudi iz Barselone, najvećeg svjetskog kluba, traju već oko pola godine. Zvaničan poziv sam dobio početkom decembra za odlazak na probu, ali zbog povrede odlazak smo morali da pomjerimo za februar ove godine. U Barseloni sam proveo sedam dana i već sa 17 godina ostvario san svih momaka koji se bave rukometom", ističe presretni Peštić.

Konačan sud o rezultatima probe znaće se u narednim mjesecima, ali bez obzira na to, boravak u višestrukom prvaku Evrope ostaće mu u sjaćanju za cijeli život.

"Prošao sam niz individualnih provjera, a trenirao sam sa seniorskom ekipom Barselona B za koju igraju momci rođeni 1996. i 1997. godine. Iako sam mlađi pet godina, mislim da sam se ravnopravno nosio s njima. Bez obzira na to, vidio sam i osjetio šta znači baviti se rukometom na tom nivou. Osjetio sam da to mogu i to će mi biti ogroman podsticaj za još jači i kvalitetniji rad kako u mom klubu, tako i individualno. Svjestan sam da je ovo bila prilika koja se ukaže jednom od deset hiljada rukometaša i dao sam sve od sebe da sebe, svoj klub, grad predstavim u najboljem svjetlu, naglašava 17-godišnja velika nada bh. rukometa.

Inače, Peštić se sa svojim klubom takmiči u Prvoj M:tel ligi RS, gdje je jedan od najboljih strijelca lige. Naglašava da ima minutažu koja mu je i te kako potrebna u njegovom razvoju, kao i da ima sreću da trenira pod palicom Miroslava Veselinovića.

"Već tri godine sam, kao i većina moje generacije, pridružen seniorskom timu i imam više nego zadovoljavajuću minutažu kako bih se dalje i brže razvijao kroz stalne utakmice sa fizički jačim protivnicima", rekao je rođeni Brčak, koji dodaje da je posebno mjesto u njegovom razvoju imao prvi trener i saigrač Uglješa Glamočić, a radio je još i pod patronatom Slaviše Ignjića, Vedrana Vukovića, Gorana Šarenca i Đure Tojagića.

Naš sagovornik, koji je izdvojio da mu je veliki oslonac u karijeri brat Bogdan, za kraj poručuje da je standarni član U-18 repezentacije BiH koju u junu očekuje EP B divizije u Skoplju, a s kojom se nada plasmanu u A diviziju. Inače, na njegovu adresu stiglo je interesovanje još nekoliko klubova iz Evrope.

"Što se tiče budućnosti, sve zavisi od zdravlja. Ukoliko me zaobiđu povrede, sebe u narednih nekoliko godina vidim u nekom od velikih evropskih klubova. Trenutno sam fokusiran na dobre igre mene i mog kluba Jedinstvo 2015 u nastavku sezone, a ostalo će sačekati ljeto", zaključio je Peštić, inače redovan učenik trećeg razreda srednje Saobraćajne škole u Tehničkoj školi u Brčkom.