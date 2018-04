Nemanja Zelenović za "Nezavisne": Talenta imamo, ali treba nam kontinuitet

Utakmica sa Nemcima je pravi test za nas i lepa prilika za uigravanje pred baraž mečeve za Svetsko prvenstvo. Biće to dobra stvar za neke nove momke, koji su budućnost, da osete čar igranja u reprezentaciji kao i za nas starije da osetimo mlade snage.

Rekao je ovo rukometni reprezentativac Srbije Nemanja Zelenović o prijateljskom meču u kojem se "orlovi" večeras od 19 časova sastaju sa Nijemcima kako bi se što bolje pripremili za odlučujuće mečeve za SP sa Portugalcima, koji se igraju u junu. Momak rođen prije 28 godina u Kninu cijeni kvalitete Njemačke, koja je jedna od najboljih selekcija Evrope posljednjih godina.

"Na svakom evropskom i svetskom prvenstvu su među najozbiljnijim konkurenatima za nas i sigurno je da će biti jako teško. Ne treba stresno da doživljavamo ovaj meč. Želim da uđemo na teren rasterećeni, željni dokazivanja i tako damo maksimum", kaže desni bek njemačkog Magdeburga.

NN: Koliko ste upoznati sa kvalitetom Portugala, koji vas čeka u baražu?

ZELENOVIĆ: Sa nekoliko momaka sam igrao tokom perioda u Poljskoj dok sam nastupao za Vislu. Radi se o kvalitetnoj ekipi, pokazali su to mnogo puta. Moraćemo da budemo dobro koncentrisani protiv njih ukoliko želimo da igramo na SP. Ja se nadam pozitivnom rezultatu, svi ovi momci vrede, imamo veliki potencijal. Mi ćemo da ispoštujemo sve što stručni štab želi i verujem u prolaz. Opet ne treba ništa olako shvatiti jer će ovo mnogo značiti za našu rukometnu budućnost.

NN: Individualni kvalitet Srbije nije sporan, ali je rezultat izostao na svim velikim takmičenjima od Evropskog prvenstva 2012. kada je osvojeno srebro. Možete li u narednim godinama da se vratite u vrh?

ZELENOVIĆ: Verujem u to, mnogi igrači igraju po velikim klubovima, a treba i neki mlađi da se priključe. Ima tu velikih talenata poput Milana Jovanovića, Nikole Crnoglavca i Marka Krsmančića, zajedno možemo napraviti neki veliki rezultat. Za to je potreban kontinuitet, da se uhodamo jer danas je malo vremena za neke taktičke zamisli kada dođete u reprezentaciju. Kada imate jaku bazu i kada je tu dosta igrača koji se "međusobno osećaju", onda nema oscilacija, što je sa nama slučaj. Verujem da ćemo uspeti da dođemo do kontinuiteta u godinama koje slede.

NN: Nakon Evropskog prvenstva ove godine bivši selektor Jovica Cvetković je podnio izvještaj u kome ste kritikovani vi igrači. Kakvo je Vaše mišljenje o tome?

ZELENOVIĆ: To je prošlost i sada treba da se okrenemo onome što nas čeka. Svi mi momci smo veliki profesionalci i znamo kakav teret nosi dres nacionalnog tima. Mi to poštujemo i treba da gledamo samo unapred.

NN: Magdeburg je peti u prvenstvu Njemačke, jeste li zadovoljni kako sve ide i koji su ciljevi do kraja sezone?

ZELENOVIĆ: Sjajno igramo u ligi, sve ide u dobrom pravcu, želimo da budemo među prva četiri tima i plasiramo se na fajnal for, gde je sve moguće. Igraju se dve utakmice. Ako se tamo plasiramo, igrali bismo sa Rajn-Nekar Levenom, koji je prvoplasirani. Nikoga se ne plašimo, bitno je samo da nastavimo dalje od utakmice do utakmice.

NN: Još bolja je situacija u EHF kupu, gdje ste jedini tim koji je do sada obezbijedio nastup na fajnal foru. Može li se do titule?

ZELENOVIĆ: Idemo na trofej, to nam je velika ambicija. Olakšavajuća okolnost je što smo dobili domaćinstvo i fajnal for igramo u svojoj areni pred našim navijačima. Verujem da možemo do krune kao i u ostalim takmičenjima. Dok postoji šansa za tri titule, borićemo se za tri titule.

Bundesliga velika

NN: Treću godinu ste u Njemačkoj, jeste li zadovoljni igranjem i životom tamo?

ZELENOVIĆ: Veoma, radi se o jednoj od najjačih liga sveta. Igra se jako dobar rukomet i svaki igrač teži da ostane što duže u Bundesligi jer vam tu kvalitet zbog jakih mečeva raste. Na svakoj utakmici nešto novo naučite. Svaka utakmica je teška, nikome nigdje nije sigurna pobjeda. Lako se desi da prvoplasirani izgubi na gostovanju kod poslednjeg na tabeli. Što se tiče života, jako je bitno da brzo savladate nemački jezik, oni to cene i poštuju kada se oko toga trudite kao i na terenu. Uspeo sam da ga savladam, što je jako bitna stvar i velika prednost za dalji život.

Nadam se uspesima Zvezde

NN: Pratite li igre i rezultate Crvene zvezde, u kojoj ste igrali četiri godine?

ZELENOVIĆ: Pratim rezultate, a stignem ponekad da pogledam i neku utakmicu domaće lige. Mislim da su momci posvećeni i da sve ide u dobrom pravcu. Nadam se da će napraviti uspehe i na evropskoj sceni kako bi deca našla uzore da se bave rukometom. Time bi i sama liga i klubovi poput Zvezde, Partizana, Vojvodine i Železničara ojačali, što bi mnogo značilo za budućnost.