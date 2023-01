Nevjerovatan preokret: Portugal počeo slaviti, a onda je Brazil uzeo bod

Utakmica prvog kola drugog kruga Svjetskog prvenstva u rukometu između Portugala i Brazila ponudila je pravu dramu.

Završeno je bez pobjednika (28:28), a Brazilci su do boda stigli golom nakon istekao 60. minuta, nakon intervencije VAR tehnologije.

Portugal je imao "napad za pobjedu", postigao gol za vodstvo 28:27, a onda se uspio odbraniti. Kada su svi mislili da je kraj utakmice, a Portugalci počeli slaviti veliku pobjedu uslijedio je preokret.

Sestre Bonaventura, koje su sudile meč, nakon pregleda snimka dosudile su sedmerac za Brazil, a portugalski rukometaš dobio je crveni karton.

Brazilci su pogodili sa penala i proslavili veliki bod.

Comeram barriga !!! Brasil empatou hoje no mundial de handball, mas todos os sites anunciaram derrota!! O jogo acabou 28x27 Portugal, mas as árbitras foram ao VAR e deram um pênalti para o Brasil. Como a transmissão encerrou junto com o cronômetro. #handball #brasil #mundial pic.twitter.com/QjZCoGL8dG