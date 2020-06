"Nije niko umro, hvala Đokoviću, sve bih ponovio kad ovo stane"

Erik Pavin, vlasnik zadarskog restorana i hotela u kojem su se teniseri družili, rekao je da situacija nije strašna.

Prije nego što je počeo turnir u Zadru, teniseri su posjetili restoran u ovom gradu.

Taj restoran je ubrzo zatvoren, pošto je objavljeno da su teniseri pozitivni na virus Kovid-19.

"Dogodilo se to da su organizatori odlučili da se dođe kod nas na večeru, i svi najbolji teniseri na svijetu koji su bili u Zadru došli su na večeru, htjeli su da pjeva moja grupa, došli su da uživaju. Svi smo pjevali zajedno, zahvaljujem Đokoviću što je turnir doveo u Zadar, on se prvi digao i počeo pjevati. Pa nije niko umro... Nismo znali o čemu se radi, da smo znali ne bi tako bilo... Ali sve bih ja to ponovio čim sve ovo stane, svi smo uživali, bilo je to jedno vrhunsko veče", rekao je Pavin u intervjuu za "Index".

Restoran su odmah zatvorili poslije vijesti da su teniseri zaraženi korona virusom.

"Trenutno smo zatvoreni na 14 dana iako nam nitko to nije naredio. Zatvoreni smo da bismo zaštitili druge, sebe, svog unuka, porodicu, osoblje i goste. Jutros smo svi bili na testiranju, osoblje i cijela porodica. Vidjećemo šta će se dogoditi, nadam se da će sve biti ok. Mislim da niko zbog nas nije dobio zarazu. Nismo mi glavni krivci, odradili smo svoj posao na nivou", dodao je Pavin.