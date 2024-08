Njemačko rukometno čudo u Lilu i nestvaran poraz Francuza

Rukometna reprezentacija Njemačka plasirala se u polufinale Olimpijskih igara.

Nijemci su danas u Lilu napravili pravo sportsko čudo i savladali domaću Francusku nakon produžetaka sa 35:34 nakon nevjerovatne završnice koja će se dugo prepričavati.

Francuzi su imali sve u svojim rukama. Imali su plus 6, ali uslijedila je drama. Njemačka se vratila, iako je domaćin turnira imao dva gola prednosti u posljednjih 15 sekundi. A onda ludnica, Nijemci su pogodili za 28:29 i ostalo je svega par sekundi do kraja. Praktički Francuzi su samo trebali da izvedu loptu i vremena više ne bi bilo, no onda Dika Mem pravi nestvarnu grešku, njegova lopta je presječena, a onda Renars Usins sa zvukom sirene pogađa za produžetak.

Germany pushed the match against France to extra time and went all the way to reach the semi-finals We will have new #Olympics champions in men's #handball at #Paris2024 pic.twitter.com/n3SYysc7vo