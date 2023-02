Nova oprema iz Mozzarta za rukometaše u Federaciji

U brojnim gradovima u Federaciji igra se sjajan rukomet. Između ostalih, po rukometnim uspjesima poznati su i Banovići i Cazin. Kako bi nastavili pobjedničkim putem, tamošnjim ekipama ORK Rudar i RK Cepelin iz Mozzarta su poslali nove dresove. I jednu i drugu ekipu ovaj gest je oduševio.

"Ekipi nisam ništa govorio dok oprema nije stigla. Kada su nam dresovi isporučeni, zavladalo je veliko oduševljenje. Prezadovoljni su kvalitetom dresova i zahvalni na podršci. Hvala kompaniji Mozzart", kaže Admir Kapić, sportski direktor ORK Banovići.

Ovaj klub postoji od 1956. godine, a od 2014. u svom nazivu nosi odrednicu „omladinski“.

Kako im ime kaže, bazirani sa na rad sa omladincima, ali u svom sastavu imaju sve selekcije sa oko 70 članova. Dok su mlađe kategorije mješovitog sastava, u seniorskom sastavu za sada igraju samo muškarci.

Ekipa koja je obukla nove Mozzart dresove igra u Prvoj ligi Federacije, a prvi dio prvenstva završili su na 3. mjestu. Baš na toj poziciji žele da se održe do kraja sezone, a već narednu žele da dočekaju u Premijer ligi BiH.

Iako im finansijska situacija nije povoljna, želje za uspjesima im ne manjka. Najveću podršku imaju od Opštine Banovići, ali to im je dovoljno tek za osnovne troškove. Zato im donacija opreme iz Mozzarta predstavlja značajan vjetar u leđa. Isto poručuju i iz RK Cepelin Cazin. Ovaj klub je osnovan prije samo četiri godine, a za to vrijeme ostvarili su pregršt uspjeha.

Počeli su sa 15 članova ekipe, a sada ih ima oko 60 u tri kategorije. Nastupaju na omladinskim takmičenjima Lige Unsko- sanskog kantona i Lige mladih Republike Srpske. Njihovi kadeti su prvi u Ligi mladih USK, juniori četvrti, a želja im je da sa seniorima od naredne sezone zaigraju Prvu ligu FBIH, kao i da pokrenu sekciju Mini rukometa za najmlađe.

U prethodnom periodu su postali prvaci USK u svim kategorijama, ostvarili su zavidan rezultat u Ligi mladih Rukometnog saveza RS gdje su pri vrhu tabele. Na Međunarodnom turniru u Bijeljini sa tri omladinske kategorije osvojili su dva zlata i jedna bronzu.

Tradicionalno učestvuju na jednom od najvećih turnira u regionu Handball Summer Cup u Beogradu, a u Cazinu već dvije godine organizuju Cepelin kup koji je prošle godine imao međunarodni karakter.

Aktivno rade na promociji rukometa, a rezultati su im važni, ali ne više od ljubavi prema ovom sportu, zdravog načina života i promocije grada Cazina. Najveću ulogu u finansiranju kluba imaju roditelji igrača, a pomoć Grada mogu da ostvare tek sada, nakon tri godine rada. Zato konkurišu na javne pozive za podršku sportu, te se oslanjaju na pomoć prijatelja kluba među kojima je sada Mozzart.

"S obzirom na to da su do sada roditelji naših igrača snosili troškove nabavke opreme, kada smo dobili dva kompleta iz Mozzarta, nastalo je veselje. Ovo je zaista hvale vrijedna donacija jer do sada nismo imali ovakav vid podrške. Prvi put smo se pojavili na turniru sa više garnitura opreme za naše selekcije. Ovo nam je velika pomoć, iskreno se zahvaljujem Mozzartu u ime kluba", kaže Elmir Šepić predsjednik Udruženja RK Cepelin Cazin.