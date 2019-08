Novajlije RK Borac M:tel: Ovde se priznaju samo pobede

Čuo sam da se ovde priznaju i pamte samo pobede, i to dokazuju trofeji Borca. Mogu da obećam bespoštednu borbu i voleo bih da doživim ono što sam doživeo 2013. u Banjaluci, a to je pun "Borik" i to je nešto što ostaje za celi život, rekao je Nemanja Vučićević, novi rukometaš Borac M:tela, na predstavljanju u novom klubu.

Osim doskorašnjeg pivota Vojvodine, juče su predstavljeni lijevi bek Vukašin Rakocija te desni bekovi Nikola Jeremić i Giljerme Linjares de Souza.

"Jako sam zadovoljan što sam došao u Banjaluku, zadovoljan sam stručnim štabom, saigračima i daću sve od sebe da pomognem klubu, a isto tako očekujem da oni pomognu meni. Želim da dođemo do titule i što dalje u evropskom takmičenju", rekao je Brazilac, koji je nedavno stigao iz španskog drugoligaša Sisne.

Slično razmišlja i bivši igrač Vojvodine i Jugovića Nikola Jeremić, koji je istakao da je srećan što će dvije sezone nositi dres Borca, a posebno mu se dopada što je ekipa mlada i što može napredovati.

Uspjeh očekuje i doskorašnji igrač Granoljersa Rakocija:

"Došao sam da vratimo staru slavu Borcu i mislim da je ova sezona veoma dobra prilika da se to uradi. Zadovoljan sam saigračima, zalaganjem na treninzima, familijarnom atmosferom, trenerima i mislim da će ovo biti dobra sezona za nas".

Nakon desetak dana s ekipom Vučićević ima samo pozitivno mišljenje o Borcu.

"Ekipu krase mladost, polet i sada kao jedan od starijih i iskusnijih igrača vidim da će sve ići u pravom smeru. Na treninzima je pozitivna atmosfera, duh zajedništva se oseti, ali tek kada krenu utakmice videćemo pravo stanje. Nadam se da ću na mlađe momke preneti ono što sam naučio, a to je da nikada ne treba odustajati od cilja, a mi smo sebi zacrtali duplu krunu. Možda je malo prepotentno, ali zašto se svi bavimo ovim sportom ako ne da pobeđujemo. I kada igrate basket na ulici - želite da pobedite", rekao je Vučićević.

Borac je napustilo sedam igrača iz prošle sezone, trojica su otišla na pozajmicu u Slogu, ali je ekipa i adekvatno pojačana. Timom je zadovoljan trener Mirko Mikić, koji je, kako kaže, sa direktorima pomno birao pojačanja.

"Zadovoljan sam. Mislim da ćemo biti jači, brži i kvalitetniji u odnosu na prethodnu sezonu, kada smo imali polovičan uspjeh. S ovim rosterom ćemo imati malo veće ambicije. Takođe, na moje zadovoljstvo, među 24 igrača na pripremama, imamo 10 naših dječaka koji su prošle sezone igrali za naš drugi tim u Prvoj ligi RS", rekao je Mikić.

O Olimpijakosu

Borac će prvu zvaničnu utakmicu igrati 31. avgusta s Olimpijakosom, u prvom kolu kvalifikacija EHF kupa.

"Malo materijala je dostupno o Olimpijakosu, ali prema onome što znam mislim da će biti mnogo kvalitetniji nego prošle sezone kada su izgubili od Našica u posljednjem kolu pred ligaški dio EHF kupa. Osvojili su duplu krunu, imaju ambicioznu ekipu i moramo ih shvatiti najozbiljnije. Biće težak protivnik, ali i mi smo jači ove sezone i nadam se pobjedi", rekao je Mirko Mikić, trener Borca.

Pripremne utakmice

Prve testove Borac će imati na turniru u Trebinju od 9. do 11. avgusta.

"Drago mi je što prvu utakmicu igramo protiv aktuelnog prvaka Evrope Vardara. Biće to prilika da vidimo koliko fizički možemo parirati najboljima i koliko smo uradili na snazi u ovom periodu. U grupi smo i sa Leotarom, dok su u drugoj grupi Metaloplastika, Izola i Izviđač", rekao je trener Mirko Mikić.

Sa slovenačkom Škofja Lokom Borac će igrati 16. i 17. avgusta, 23. i 24. avgusta su dueli sa hrvatskom ekipom Sesvete, a postoji mogućnost da se 25. avgusta sastane sa novim francuskim prvoligašem Šatrom.