Odbrana svih vremena: Pogledajte fenomenalnu paradu švedskog golmana

Rukometaši Švedske plasirali su se u finale Svjetskog prvenstva pobijedivši večeras Francusku (32:26), a golman Andreas Palicka oduševio je svjetsku javnost jednim potezom.

Skandinavski čuvar mreže fenomenalnom odbranom zaustavio je pokušaj Valentina Porta s desnog krila u samom finišu prvog poluvremena.

Nakon što je Nedim Remili sedam sekundi prije kraja pogodio stativu, lopta mu se odbila u ruke i on ju je proslijedio do Porta koji je ostao sam na desnoj strani, šutirao je visoko gađajući dalji ugao golmana Švedske, ali Palicka je nevjerovatnom paradom zaustavio njegov pokušaj

Na kraju je proglašen za najboljeg igrača utakmice.

Nesumnjivo je da će ovo biti najbolja odbrana ovogodišnje svjetske rukometne smotre u Egiptu.

Pogledajte:

PALICKA! WHAT??? Incredible save to end the first half and keep @hlandslaget 16:13 up! #Egypt2021 pic.twitter.com/r9ZZP4nvzx