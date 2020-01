Peruničić: Možemo i više od druge runde

Selektor rukometne reprezentacije Srbije Nenad Peruničić analizirao je protivnike pred početak Evropskog prvenstva, koje počinje 9. januara. "Orlovi" su u Grupi A sa Bjelorusijom, Hrvatskom i Crnom Gorom.

"Ne živim u prošlosti, gledam ekipu koja je sada i više nemamo pravo da se hvalimo kako smo najbolji i najveći. Smene u svetskom rukometu su velike. Mi smo u stvaranju nečega što može da bude dobro. Belorusija je sjajna reprezentacija, koja je kompletna. Što se Crne Gore tiče, to je mlada i dobra ekipa, sa mladim trenerom, koji je skandinavska škola. Iskreno, ne sviđa mi se ovaj naboj koji postoji, za mene je to jedan narod i moj stav je da se svetinje ne diraju. Momke ću pokušati maksimalno da zaštitim od svega. Za Hrvate ne treba trošiti reči, najkvalitetniji su i to je činjenica. Moramo da gledamo sebe, to je najbitnije, a ja grantujem da će ovi momci biti borbeni, da će pokazati srce. Nadam se najboljem, Upravni odbor je postavio cilj prolaska u narednu fazu, ja uvek verujem u više", zaključio je Peruničić.

Prije odlaska u Grac, rukometaši Srbije igraće pripremne utakmice na turniru "Zlatna liga", a prvi protivnik je u petak bila Francuska.

"Definitivno je ovo mnogo drugačija ekipa nego u oktobru 2018. godine. Sve ono što se od njih traži, oni poštuju. Ovi momci dolaze čistog srca i emocija. Profita nemaju od reprezentacije, tu su zato što to vole i imaju veliku želju", dodao je Peruničić.