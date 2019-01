Peruničić: Punom snagom na Nemce

Selektor reprezentacije Srbije Nenad Peruničić izjavio je danas da će ekipa maksimalno jako pristupiti meču protiv Njemačke, posljednjem u grupnoj fazi, bez obzira na samo teoretske šanse za plasman u drugi krug.

"Došli smo da odigramo ceo turnir, da li to bio glavni ili utešni krug. Očekivanja su da uvek damo sve od sebe, pogotovo u situaciji gde smo dosta "načeti", tako da neko drugi pruži veći doprinos nego što je dao do sada. Dobili su igrači slobodan dan posle Koreje, ali sam im rekao da to nije nagrada već rezultat ogromne potrošnje i davanja na terenu. To je naš sport, mora da boli. Gledamo napred. Ovo su lekcije, nije razočaranje", rekao je Peruničić za sajt RS.

On je prokomentarisao i igru Nijemaca u remiju protiv Francuske.

"To su vrhunske ekipe, kompletne u svakom smislu. Razlika je u tome što su Nemci euforični, imaju ogromnu energiju, a Francuzi stabilni i staloženi. Nemce krasi agresivnost, odbrana, puno trčanja, što se negde i uvodilo kroz Bundesligu, moderni rukomet, brzi centar i sve to. Biće zahtevno na fizičkom planu, ali svesni smo da smo taj sadašnji rukomet maksimalno koristili, to je moj način razmišljanja, tranzicija, brz centar, od toga neću odstupiti. Te kalkulacije da se prištedimo, to ne postoji, idemo punom snagom, kako se god završilo na kraju", istakao je Peruničić.

Utakmica 5. kola A grupe između Njemačke i Srbije igra se sutra od 18 sati u Berlinu.