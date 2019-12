Pobjeda rukometaša Borca u Istočnom Sarajevu

Rukometaši Borca m:tel vraćaju se sa još jednog teškog gostovanja sa sva tri boda u džepu. Teže nego što su očekivali, "crveno-plavi" su slavili večeras, u okviru Premijer lige BiH, u Istočnom Sarajevu, protiv Slavije, 27:26.

Kao što je trener Mirko Mikić i najavio, velike probleme njegovim izabranicima, kao i ostalim timovima, pravio je i znatno manji teren u Istočnom Sarajevu, u odnosu na onaj na koji su igrači navikli.

U prvih 10 minuta vidjeli smo izjednačenu igru na obje strane, da bi Banjalučani, zahvaljujući dvije vezane odbrane Bojana Ljubišića, došli do dva gola prednosti, 5:3. Velike probleme "crveno-plavim" pravio je golman Slavije, Miloš Močević, koji je do sredine prvog poluvremena skupio osam odbrana, od čega čak tri sedmerca. Crni niz od 10 minuta bez pogotka rukometaša Borca m:tel prekinuo je Stefan Miljković, koji u 20. minutu smanjuje na 7:6, a tri minuta kasnije izabranici Mirka Mikića ponovo dolaze do prednosti, kada za 8:7 pogađa Goran Daničić.

Početak nastavka u potpunosti je pripao rukometašima Borca m:tel. Odlično su složili odbranu, uz dominaciju Ljubišića među stativama, što im je omogućilo da u 37. minutu dođu do najveće prednosti, 14:10. Prvi gol u drugom dijelu domaći postižu tek na isteku 38. minuta, kada smanjuju zaostatak na tri gola.

Borčevi igrači dodaju gas i u 55. minut ulaze sa novom prednošću od četiri gola, 25:21. Pogotkom Mirze Mimića 10 sekundi prije kraja, rukometaši Slavije uspjeli su prići na minimalan zaostatak, ali nisu imali vremena da u potpunosti ugroze prednost i pobjedu Borca m:tel.

Najefikasniji u redovima Banjalučana bili su Dakić i Rađenović sa po šest golova, dok je jedan manje dao Vučićević.

Na drugoj strani najviše su se istakli Bračković i Benić, koji su postigli po sedam pogodaka.