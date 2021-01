Počinje 27. SP za rukometaše, Hrvati najavili velike stvari

Utakmicom između Egipta i Čilea (18 sati) večeras počinje 27. Svjetsko prvenstvo za rukometaše. Domaćin će biti Egipat, prvenstvo će se igrati u četiri grada i trajaće do 31. januara, a prvi put će učestvovati čak 32 selekcije. Titulu prvaka svijeta brani Danska, dok će čast regiona braniti Hrvatska i Slovenija.

Najveća briga organizatora biće kako sačuvati zdravlje svih takmičara zbog pandemije virusa korona. Razrađen je detaljan kovid-19 plan, koji uključuje koncept punog balona s hotelima isključivo rezervisanim za sudionike Svjetskog prvenstva, kao i različite zone unutar borilišta koje striktno odvajaju sudionike koji ostaju unutar balona od bilo kojih vanjskih faktora. U posljednji čas je odlučeno da neće biti gledalaca, a čak je i novinarima zabranjen ulazak u dvoranu. Mnogi su prijetili bojkotom, na kraju je reprezentativac Danske Mikel Hansen ipak pristao igrati nakon što je odlučeno da neće biti navijača. Sa druge strane, u Njemačkoj je nekoliko igrača javno poručilo da neće na Mundijal zbog virusa korona, tako da u sastavu neće biti Patrika Vinačeka, Stefana Vajndholda i Fina Lemkea.

Kada su u pitanju očekivanja i neke prognoze, jasno je da će i ovaj put glavnu riječ voditi evropske selekcije. Uz branitelja naslova Dansku, tradicionalno su među favoritima Španija, Francuska, Norveška te Hrvatska, koja je sa velikim očekivanjima doputovala u Egipat. Nezgodni mogu biti Slovenci, kao Mađari i Portugalci, mada ne treba otpisati ni oslabljene Nijemce. Od selekcija van evropskog tla tu se izdvajaju Brazil i Katar, a dosta se očekuje i od domaćina prvenstva Egipta.

"Mislim da je najbitnije da mi idemo iz utakmice u utakmicu. To ponavljamo svake godine, ali to je tako. Prvi protivnik je Japan, pogledali smo već nekoliko videa, igraju nezgodnu 3-3 obranu. Mi jesmo favoriti, ali moramo to pokazati na terenu. Nije lako igrati pred praznim tribinama, jer svaki sportaš je navikao da ga nose navijači. Smatram da imamo dobru ekipu i da smo spremni za velike stvari, a dokle ćemo dogurati, to ćemo vidjeti", poručio je Domagoj Duvnjak, reprezentativac Hrvatske.

Inače, 32 ekipe biće podijeljene u osam grupa od po četiri ekipe. Tri najbolje selekcije prolaze dalje, dok timovi koji su rangirani kao posljednji u svojim preliminarnim grupama igraju predsjednički kup. U glavnom krugu 24 ekipe će biti smještene u četiri grupe od po šest timova. Dvije najbolje ekipe prolaze u nokaut fazu, koja počinje četvrtfinalom 27. januara, a zatim se nastavlja polufinalom 29. januara. Posljednjeg dana, 31. januara, igraju se mečevi za treće mesto i za zlatnu medalju.

Grupa A

Njemačka

Mađarska

Urugvaj

Zelenortska Republika

Grupa B

Španija

Poljska

Tunis

Brazil

Grupa C

Hrvatska

Angola

Japan

Katar

Grupa D

Danska

Argentina

Bahrein

DR Kongo

Grupa E

Austrija

Francuska

Norveška

SAD

Grupa F

Island

Portugal

Alžir

Maroko

Grupa G

Češka

Švedska

Egipat

Čile

Grupa H

Bjelorusija

Slovenija

Rusija

Južna Koreja