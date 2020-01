Počinje EURO 2020 za rukometaše: Prvi put u tri zemlje, debituje BiH

Austrija, Švedska i Norveška će od danas do 26. januara ove godine biti domaćini Evropskog prvenstva za rukometaše, na kojem će po prvi put nastupiti 24 reprezentacije. Uz to biće to prvi EURO koji će se igrati na teritoriji tri zemlje, a za njega se veže još jedna zanimljivost, a to je da će, takođe, po prvi put od raspada Jugoslavije nastupiti sve bivše republike. Dakle, među 24 učesnika su i Hrvatska, Slovenija, Srbija, Sjeverna Makedonija, Crna Gora i BiH.

Naslov šampiona Evrope braniće Španija, koja je na prošlom prvenstvu u Hrvatskoj pomalo neočekivano stigla do trona. Španski selektor Jordi Ribera odlučio se za provjerene snage, odnosno za sastav gotovo identičan onom koji je prije dvije godine stigao do vrha Evrope. Iako ih nakon sedmog mjesta na Svjetskom prvenstvu prošle godine mnogi ne svrstavaju u red velikih favorita na Špance uvijek treba ozbiljno računati. Imaju sjajan spoj iskustva i mladosti, tako da se od njih može puno očekivati na predstojećem Evropskom prvenstvu. Posebno kada se uzme u obzir činjenica da imaju prilično laganu grupu u prvoj fazi takmičenja, gdje će im jedini ozbiljan rival biti Njemačka. Preostala dva Latvija i Holandija su debitanti i ne bi trebali stvoriti previše problema aktuelnom šampionu.

U borbu za medalje, kada je riječ o Evropskom prvenstvu, koje se smatra jačim takmičenjem od svjetske smotre, može se uključiti veliki broj reprezentacija. Prije svih tu su dva domaćina Norveška i Švedska, zatim Francuska, aktuelni svjetski šampion i olimpijski pobjednik Danska, Hrvatska, Njemačka, te spomenuta Španija. Riječ je o selekcijama koje spadaju u uži krug favorita, a u borbu za medalje mogu se uključiti Slovenija, Mađarska, Rusija, Island, pa možda još i Srbija, koja ima ogroman igrački potencijal, koji rijetko materijalizuje na velikim takmičenjima.

Od reprezentacija iz regiona sa najvećim ambicija na EURO 2020, kao i uvijek u posljednjih dvadesetak godina, stiže Hrvatska. Selektor Lino Červar odlučio se na određene promjene u sastavu, donekle je podmladio sastav, ali su okosnica i dalje glavne zvijezde poput Luke Cindrića, Igor Karačića, Zlatka Horvata i Domagoj Duvnjak, koji je povrijedio list krajem novembra, ali bi trebao biti potpuno spreman za Evropsko prvenstvo. Ono što je za Hrvate najveći motiv jeste činjenica da u riznici pehara i medalja nemaju zlatno odličje sa evropskih prvenstava.

"Hrvatski rukomet, a posebno muška reprezentacija je od samostalnosti do danas donijela 21 medalju s velikih takmičenja. Tu su dva olimpijska zlata, svjetsko zlato, dva puta srebro s evropskih prvenstava... Mi smo ponosni na to, ali i zahvalni svima, koji nam pomažu da ostanemo u svjetskom vrhu. Pred nama je jedna izuzetno izazovna godina. Evropsko prvenstvo uskoro, pa u aprilu olimpijske kvalifikacije, u junu kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2021. godine i onda nadam se u julu Olimpijske igre. Nije to sve lako izdržati, organizovati, pripremiti. I zato ovi dečki koji su tu zaslužuju da im se naklonimo do poda", rekao je Červar tokom završne faze priprema "kauboja" u Poreču.

Jedan od najboljih hrvatskih rukometaša svih vremena Duvnjak oprezan je pred EURO, iako mnogi smatraju, da imaju laganu grupu u prvoj fazi takmičenja.

"Grupa izgleda lakša na papiru, ali to nije tako. Mislim da će biti nezgodna grupa i jako teške utakmice. Kao i svake godine ponavljam da je prva utakmica najbitnija, ovoga puta sa Crnom Gorom. Naše neki prvi cilj je da prenesemo dva boda u drugi krug", jasan je Duvnjak.

Srbija, kao po pravilu pred velika takmičenja ili na samom turniru zapada u unutrašnje probleme. Na prošlom evropskom prvenstvu, koje je održano u Hrvatskoj, mnogo se pisalo o raskolu između tadašnjeg selektora Jovice Cetkovića i jednog od najboljih igrača Petra Nenadića. Došlo je i do sukoba Cvetkovića i potpredsjednika saveza Dragan Škrbića, tako da je izostao rezultat.

Ovoga puta u Srbiji su se potrudili da se afera u javnosti pojavi prije odlaska na završni turnir. Navodno, prema medijskim tvrdnjama, selektor Nenad Peruničić je odlučio da iz stručnog štaba izostavi pomoćnika Nedjeljka Jovanovića, a o tome ga je obavijestio SMS porukom. No, kako god Srbijanci definitivno imaju igrački potencijal, pa ostaje da se vidi da li će ga na EURO 2020 pokazati na terenu.

Selektor Peruničić je u proteklom periodu pokazao veliku hrabrost i šansu pružio mladim nadolazećim snagama, a isto je učinio i pred Evropsko prvenstvo.

"Bitno je da budemo zdravi. Primarni cilj je da prođemo u drugi krug, a moje mišljenje je da ovi momci mogu i više od toga. Posljednjih nekoliko prvenstava Bjelorusija je redovan učesnik, opasna i dobra ekipa. Dobro pokrivena na svim pozicijama. Svakako da njih najviše analiziramo, prve dvije utakmice odrediće dalji tok. Hrvatsku dobro poznajemo, znamo šta mogu, dok je Crna Gora mlada ekipa u naletu, nakon što su pobijedili Dansku u kvalifikacijama. Jako cijenim sve selekcije. S velikom pažnjom prilazimo svih protivnicima, ali svakako je fokus na prve dvije utakmice. Potpuno sam siguran u ove momke", kazao je Peruničić tokom pripremnog perioda.

I Crna Gora u Grac stiže sa ambicijama da prođe u drugi krug nadmetanja.

"Pred nama je jako veliki izazov, veoma težak turnir. Siguran sam da ćemo biti konkurentni svim rivalima kako u grupi, a nadamo se i u drugoj fazi takmičenja. Na Evropskom prvenstvu nećemo igrati u ambijentu kakav imamo u Crnoj Gori, pogotovo ne onakav kakav smo imali protiv Danske i Ukrajine u kvalifikacijama. Vjerovatno ćemo biti sami protiv svih. Do sada nismo ostvarili neke uspjehe na Evropskom prvenstvu, ali pred ovom generacijom je jako svijetla budućnost. Ovo nam je prvi veći zajednički korak. Uz volju i želju koju smo pokazivali tokom kvalifikacija siguran sam da ćemo ostvariti uspjeh", rekao je pred EURO crnogorski selektor Zoran Roganović.

Pred rukometnom reprezentacijom BiH je debitantski nastup na Evropskom prvenstvu. Odmah ih je dočekala jedna od najjačih grupa u kojoj su za rivale dobili aktuelnog vicešampiona svijeta i domaćina Norvešku i najtrofejniju svjetsku reprezentaciju u posljednjih dvadesetak godina Francusku. Uz njih u grupi "D" je još u Portugal, koji je u velikom usponu posljednjih godina. No, u bh. taboru su zadovoljno i činjenicom da će konačno imati priliku, nakon Svjetskog prvenstva, zaigrati i na EURO-u. Naravno, pri tome ne planiraju nikome unaprijed priznati da su bolji.

"Sve ekipe, evo i Portugal imaju velika ulaganja zadnjih par godina, imaju dvije ekipe koje igraju ozbiljne uloge u Ligi prvaka, tako da to govori o njima. O Francuzima i Norvežnima, kao domaćinima, ne moramo ni trošiti riječi. To su dvije reprezentacije sa tendencijom na medalje, a mi smo prvi put u istoriji na Evropskom prvenstvu. Tako da sve sam rekao time, ali opet kažem, zadovoljni smo što smo izborili Evropsko prvenstvo. Pripremamo se kako bi taj nastup bio u što boljem svjetlu. Šta će biti? To ćemo vidjeti. Znam da će momci dati sve od sebe, bez obzira bila to Francuska, ili bilo ko na drugoj strani", kazao je nedavno za Anadoliju kapiten bh. tima Mirsad Terzić i dodao:

"Iskreno ja sanjam prolazak grupe. E, sad da li je to realno, da li je to moguće, to ćemo vidjeti. Bilo bi dobro i neki bod uzeti, tako da pokažemo da i mi igramo rukomet i EHF-u i svijetu"

Vjerovatno najlakšu grupu od reprezentacija iz regiona dobila je Sjeverna Makedonija, koja će do drugog kruga pokušati doći u duelima sa domaćinom Austrijom, Ukrajinom i Češkom. Na papiru riječ je o timovima podjednakog kvaliteta, s tim da su Austrijanci u maloj prednosti, jer će igrati pred svojim navijačima u Beču.

"Naš cilj je da prođemo prvi krug. Mislim da nije atraktivna grupa, ali je izjednačena po kvalitetu. Najviše će zavisiti od prve utakmice. Želim da podmladim reprezentaciju i da imamo prepoznatljivu igru. S obzirom da su u reprezentaciji uglavnom mladi igrači imamo pravo da napravimo i neki kiks, ali ja bih volio kada već podmlađujemo reprezentaciju da zadržimo kontinuitet igranja na velikim takmičenjima. Hrvatska i mi smo jedini iz regiona učestvovali na svim velikim turnirima posljednjih godina. To nije uspjelo nikome osim nama i njima. Trudimo se da držimo ritam sa Evropom", kazao je Brestovac u pripremnom periodu.

Slovenija će na Evropskom prvenstvu igrati u grupi "F", kojoj je domaćin Goeteborg, sa selekcijama Švedske, Švajcarske i Poljske. Slovenci su uoči Evropskog prvenstva bili uzdrmani smjenom selektora Veselina Vujovića, kojeg je naslijedio švedski trener Ljubomir Vranješ. Iako je sa ekipom proveo tek petnaestak dana pred početak takmičenja Vranješ je bio zadovoljan i optimističan.

"Navijači često zahtijevaju veliki rezultat, medalja ili ništa, ali treba biti realan. Slovenija je posljednju medalju osvojila na Evropskom prvenstvu 2004. godine. Znači prije 16 godina. Stvari treba gledati onakvima kakve jesu. Ekipe poput Danske, Švedske, Norveške, Španije, Francuske, Njemačke, na papiru sve su bolje od Slovenije. Čak ni sedmo ili osmo mjesto na svijetu ili u Evropi nije loše. Vjerujem da možemo pobijediti bilo koju reprezentaciju, ali bi bilo suludo reći da smo među kandidatima za osvajanje medalja. Naravno, svi želimo dobar rezultat. Niti jedan sportista ne ulazi u utakmicu misleći da će izgubiti. Ali, o rezultatu odlučuju sitnice. Trenirali smo i pripremali se, ali je besmisleno prognozirati gdje će nas to odvesti", kazao je Vranješ za slovenačke medije tokom priprema.

Vrijedi spomenuti da su osim Bosne i Hercegovine debitanti na EURO 2020 još selekcije Latvije i Holandije.

U svakom slučaju pred ljubiteljima rukometa u januaru ove godine je skoro 20 dana tokom kojih će moći uživati u “muškom sportu“, za koji se definitivno može reći da je najkvalitetniji upravo na Starom kontinentu.

- Gradovi domaćini –

Utakmice Evropskog prvenstva, koje se po prvi put u istoriji održava u tri zemlje, igraće se u Grazu, Beču, Trondhejmu, Malmeu, Geteborgu i Stokholmu. Domaćini prve faze nadmetanja biće Stadthalle u Grazu (grupa “A“), Stadthale u Beču (grupa "B"), Spektrumu Trondheimu (grupe "C" i "D"), Arena Malmoe (grupa "E") i Scandinavium u Goeteborgu (grupa "F"). Domaćini druge faze takmičenja, odnosu grupa "I" i "II" biće Beč i Malmoe. Sama završnica Evropskog prvenstva, odnosno polufinale, utakmica za treće mjesto i finale igraće se u Areni Stokholm, čiji je kapacitet za rukometne utakmice preko 20.000 mjesta, a stadion se uglavnom koristi za održavanje koncerata i fudbalskih susreta.

Dosadašnji osvajači medalja

Portugal 1994. godina – Švedska (zlato), Rusija (srebro), Hrvatska (bronza)

Španija 1996. – Rusija, Španija, SR Jugoslavija

Italija 1998. – Švedska, Španija, Njemačka

Hrvatska 2000. – Švedska, Rusija, Španija

Švedska 2002. – Švedska, Njemačka, Danska

Slovenija 2004. – Njemačka, Slovenija, Danska

Švajcarska 2006. – Francuska, Španija, Danska

Norveška 2008. – Danska, Hrvatska, Francuska

Austrija 2010. – Francuska, Hrvatska, Island

Srbija 2012. – Danska, Srbija, Hrvatska

Danska 2014. – Francuska, Danska, Španija

Poljska 2016. – Njemačka, Norveška, Hrvatska

Hrvatska 2018. – Španija, Švedska, Francuska

Sistem takmičenja

Na ovom prvenstvu po prvi put u istoriji nastupiće 24 reprezentacije, koje su podijeljene u šest grupa sa po četiri tima. Po dvije prvoplasirane selekcije iz svake grupe plasiraće se u drugi krug i sa sobom prenijeti bodove osvojene u međusobnom duelu. U drugom krugu se formiraju dvije nove grupe iz kojih će se po najbolja tima plasirati u polufinale. Naravno, pobjednici polufinalnih duela plasiraće se u finale, a poraženi će igrati utakmicu za treće mjesto.

Grupa “A“

Hrvatska

Bjelorusija

Srbija

Crna Gora

Grupa “B“

Češka

Sjeverna Makedonija

Austrija

Ukrajina

Grupa “C“

Španija

Njemačka

Latvija

Holandija

Grupa “D“

Francuska

Norveška

Portugal

Bosna i Hercegovina

Grupa “E“

Danska

Mađarska

Island

Rusija

Grupa “F“