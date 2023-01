Počinje SP u rukometu: Danska u pohodu na treću titulu, Srbija peti put među elitom

Svjetsko rukometno prvenstvo ove godine održava se u gradovima Poljske i Švedske i trajaće od 11. do 29. januara.

Svjetska rukometna prvenstva za muškarce povremeno su se održavala od 1938. godine, a stalno od 1954. Prvo je turnir organizovan svake četvrte, a od 1993. svake druge godine.

Gradovi domaćini 28. izdanja Svjetskog prvenstva u Poljskoj biće Gdanjsk, Krakov, Plock i Katovice, dok će Malme, Jončeping, Kristijanštad, Stokholm, i Geteborg biti gradovi domaćini u Švedskoj.

Turnir je organizovan u tri faze - preliminarne, grupne i eliminacione.

Na Svjetskom prvenstvu učestvuju 32 reprezentacije, raspoređene u osam grupa, od kojih je 12 selekcija iz Evrope, među kojima je i Srbija.

Posljednjeplasirane reprezetacije u grupama igraće Predsjednički kup gdje će se formirati nove dvije grupe, prva i druga, a selekcije će se takmičiti za plasman od 25. do 32. mjesta na turniru.

Dvostruki branilac svjetskog trona je selekcija Danske, koja je turnir osvajala 2021. u Egiptu i 2019. godine kada je bila sudomaćin sa Njemačkom.

Nijedan tim u istoriji nije osvojio Svjetsko prvenstvo tri puta uzastopno, a najbliže su bile Švedska, Rumunija, Francuska i Danska, svaka od pomenutih selekcija trijumfovala je dva puta zaredom.

Aktuelni šampioni nisu izgubili meč na Svjetskom prvenstvu još od osmine finala 2017. godine kada su poraženi od Mađarske. Od tada do danas pobijedili su u 18 utakmica i remizirali jednom - u četvrtfinalu protiv Egipta prije dvije godine.

Selekcija Švedske je do sada 25 puta bila na smotri najboljih rukometnih reprezentacija sveta što predstavlja najveći broj učešća jedne zemlje na pomenutom turniru.

Francuska je najtrofejnija selekcija sa šest zlatnih, četiri bronzane i jednom srebrnom medaljom.

Reprezentativac Francuske i jedan od najboljih igrača svijeta, Nikola Karabatić deveti put će zaigrati na Svjetskom prvenstvu u dresu "trikolora" i biće jedini igrač na turniru koji je ranije učestvovao na osam šampionata.

Tridesetdevetogodišnji Nišlija do sada je u dresu nacionalnog tima je osvojio šest medalja - četiri zlatne i dve bronzane.

Srbija peti put među najboljim selekcijama svijeta

Reprezentacija Srbije u rukometu peti put učestvuje na smotri najboljih selekcija svijeta od samostalnosti 2006. godine. Najbolji rezultat ostvaren je 2009. godine kada su "orlovi" zauzeli osmo mjesto.

Na ovogodišnjem šampionatu svijeta Srbija se nalazi u Grupi E, a protivnici će joj biti Alžir, Njemačka i Katar, mečevi se igraju u Poljskoj u Katovicama.

Prvi duel "orlovi" će odigrati 13. januara protiv Alžira, a dva dana kasnije očekuje ih meč protiv Nemačke i na kraju prve faze turnira sastaju se sa Katarom, 17. januara.

Selektor Srbije, Đirona nekoliko puta je naglasio da je glavni cilj rukometne selekcije na Svjetskom prvenstvu plasman u četvrtfinale.

"Naš glavni cilj je da dođemo do četvrtfinala! S obzirom na to bismo tako obezbijedili i mjesto na Olimpijskim igrama, to smo postavili kao cilj još prije dvije godine i to je san svih nas koji smo ovde. Svakako, najprije želimo da prođemo grupu, ali i da osvojimo što više bodova kako bismo sebi olakšali put ka četvrtini finala. Ne obećavamo ništa, ali ukoliko svi budu bili zdravi i ako budemo igrali onako kako znamo da možemo, ne plašimo se nikoga i sve je moguće", poručio je selektor Đirona.

Nakon preliminarne faze, ukoliko se Srbija bude plasirala, u grupnoj fazi turnira protivnici će joj biti tri od četiri selekcije iz Grupe F - Norveška, Argentina, Sjeverna Makedonija, Nizozemska.

Posljednjih godina na svjetskim prvenstvima, ali i velikim turnirima uopšte, nema jednog favorita kao što su do skora bili Francuska ili Danska.

Na predstojećem turniru sveta pored Danske i Francuske, konkuretni za najsjajnije odličje biće aktuelni prvak Evrope, Švedska, ali i neugodni Island, Španija, Portugalija, Tunis i Egipat, kao i Argentina.

Grupa A:

Španija

Crna Gora

Čile

Iran

Grupa B:

Francuska

Poljska

Slovenija

Saudijska Arabija

Grupa C:

Švedska

Brazil

Urugvaj

Zelenortska ostrva

Grupa D:

Mađarska

Island

Portugalija

Južna Koreja

Grupa E:

Njemačka

Alžir

Srbija

Katar

Grupa F:

Sjeverna Makedonija

Norveška

Holandija

Argentina

Grupa G:

Hrvatska

Egipat

Maroko

SAD

Grupa H:

Belgija

Danska

Tunis

Bahrein

(RTS)