Pogledajte šta je napravio golman Gruzije u prelomnom trenutku protiv BiH

Rukometaši Bosne i Hercegovine završili su na posljednjem mjestu u grupi na Evropskom prvenstvu u Njemačkoj, a meč trećeg kola sa Gruzijom obilježio je sjajan potez golmana Zuraba Cincazea.

Osim što je sjajno branio, gruzijski čuvar mreže učestvovao je u i igri kada je pred sam kraj utakmice, pri rezultatu 20:19 za Gruziju napravio jedan od najboljih poteza prvenstva.

Cincaze je presjekao loptu na svojoj polovini, krenuo u kontru, a zatim sjajno asistirao za svoj saigrača koji je postigao gol za 21:19.

Ispostavilo se da je ovo bio prelomni momenat utakmice i umjesto da "zmajevi" dođu do izjednačenja, ekipa sa Kavkaza se "odlijepila" i došla do trijumfa.

Gruzija je na kaju slavila 22:19. Do pobjede ju je predvodio sjajni desni bek Georgi Ckovrebadze koji je postigao osam golova.

Ipak, golman Cincaze je proglašen za igrača utakmice, a njegov potez koji je odlučio utakmicu pogledajte u videu:

Georgia have done it they have claimed their first ever win at an EHF EURO! And look at this for a match winning play from Goalkeeper/Playmaker Tsintsadze! pic.twitter.com/Tf3McHeCVa