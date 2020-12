Poraz Borca u Peći, odluka pada u Banjaluci

Rukometaši Borac m:tela poreženi su večeras u Peći od ekipe Bese u prvoj utakmici trećeg kola EHF Evropskog kupa. Kosovski tim je slavio sa 24:22, što je rezultat koji je sigurno dostižan pred revanš u Banjaluci narednog vikenda.

Borac je sjajno otvorio meč, imali su gosti vođstvo od 7:5, zatim 9:8, ali su u finišu domaći uspjeli doći do potpunog preokreta, te na odmor otići sa plus četiri (15:11). U nastavku mnogo bolja igra u odbrani pulena Mirka Mikića. Teško su domaći postizali golovi, pa je Borac 10 minuta do kraja uspio doći na minus (18:19), da bi u 53. minuti poravnao na 19:19. Dakle, bh. šampion je domaćim u skoro 25 minuta igre dopustio da postigne svega četiri pogotka.

U finišu su domaći uspjeli da ostvare pobjedu od dva razlike, ali sve u svemu dobro izdanje bivšeg prvaka Evrope koji će biti favorit za prolaz u narednu rundu evropskog takmičenja.

Najefikasniji u redovima Borca bili su Marko Lukić sa šest i Aleksandar Milićević sa četiri pogotka.