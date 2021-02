Poraz Dobojlija, "osice" na tronu

Nakon zimske pauze, za vikend je nastavljena Premijer liga BiH u rukometu u obje konkurencije. Kod rukometaša jesenji prvak, ekipa Sloga iz Doboja, je poražena u Živinicama od Konjuha (31:34), dok se kod rukometašica desila smjena na vrhu, a novi lider je Borac.

Dobojska Sloga je porazom otvorila proljetni dio sezone, što daje priliku Borcu da već u srijedu trijumfom nad Slobodom zasjedne na prvo mjesto na tabeli. Konjuh je u potpunosti nadigrao lidera na tabeli, posebno u prvom dijelu kada je rezultat glasio 19:12. U nastavku su gosti uspjeli samo ublažiti poraz za konačnih 31:34. Kod Konjuha se istakao Sead Dautović sa 10 golova, a na drugoj strani 12 golova je postigao Marko Perović.

Krivaja je odnijela cijeli plijen iz Gornjeg Vakufa i slavila protiv domaće Sloge 40:33. Krivaju su do pobjede vodili Deni Velić sa 11 i Mirza Mehinagić sa šest pogodaka. Najneizvjesnije je bilo u Maglaju, gdje je domaćin nakon drame slavio protiv Vogošće (33:32), dok je Lokomotiva bila bolja od visočke Bosne (28:27). Utakmica između Leotara i Slavije nije odigrana nakon što su gosti obavijestili domaćina da nisu u mogućnosti doći i odigrati utakmicu 16. kola, a konačnu odluku o ovom meču donijeće komesar takmičenja. Odgođene su utakmice Borac - Sloboda i Derventa - Gračanica.

Poredak nakon 16. kola: Sloga D. 24, Borac 24 (-1), Izviđač 23 (-1), Gračanica 20 (-1), Konjuh 20…

U ženskoj konkurenciji rukometašice Borca preuzele su lidersku poziciju. Banjalučanke su na otvaranju drugog dijela sezone u velikom derbiju 12. kola savladale ekipu Krivaje (30:20), od koje su preuzele tron. "Osice" su se u potpunosti revanširale gošćama za jedini poraz u sezoni.

Bio je to derbi samo na papiru jer su domaće igračice od početka do kraja kontrolisale meč i ostvarile više nego ubjedljiv trijumf od 10 golova prednosti, kojim su samo potvrdile šampionske najave uoči početka sezone. Pulenke trenera Radeta Unčanina bile su sjajne u oba pravca i sada drže sve u svojim rukama, s obzirom na to da će u nastavku sezone u svom "Boriku" dočekati i preostala dva rivala u borbi za titulu, Hadžiće i Grude, i dalje aktuelne prvakinje.

Najefikasnija u pobjedničkom timu bila je Anđela Stojanović sa 12 pogodaka, Dajana Ignjatović je dodala pet, a Isidora Kršić četiri pogotka. Kod gošći Sara Bašić je pogađala devet puta.

Grude su upisale takođe siguran trijumf nad Mirom (42:33), kao i Hadžići protiv Izviđača (30:27). Jedinstvo je nadigralo Knežopoljku sa 27:22. Poredak: Borac 19, Grude 18, Krivaja 18, Hadžići 16, Izviđač 11…