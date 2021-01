Poraz rukometaša BiH u Estoniji

Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine pretrpjela je neugodan poraz na gostovanju u Estoniji u trećem kolu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2022. godine. Nakon odličnog prvog poluvremena i vodstva rezultatom 14:11, igra bh. tima se raspala u nastavku, što su domaćini iskoristili i slavili sa 24:21.

Estonija je povela sa 4:2, ali bh. tim brzo pravi preokret serijom 3:0 i preuzima kontrolu nad rezultatom. Prvi put sa dva razlike BiH je povela u 18. minuti, kada je za 10:8 pogodio Alen Ovčina. Nakon pet minuta tokom kojih nije bilo golova, ponovo je pogodio bh. tim za tri razlike (11:8). Izabranici Bilala Šumana uspjeli su održati prednost i na odmor otići pri rezultatu 14:11.

U nastavku domaćini su zaigrali dosta bolje, posebno u odbrani, pa su u 43. minuti uspjeli stići do izjednaćenja 17:17. Bh. tim nije imao odgovor na dobru igru rivala, pa su Estonci u 48. minuti potpuno preokrenuli rezultat i poveli sa 19:18. Sve do same završnice igralo se gol za gol, da bi Estonija dvije minute prije kraja povećala prednost na dva razlike (23:21) i time riješila pitanje pobjednika. Na kraju zasluženih 24:21 za domaću selekciju.

Najefikasniji u pobjedničkom sastavu bili su Kaspar Lees i Karl Toom sa po osam golova. U bh. taboru izdvojili su se Alen Ovčina sa šest te Nikola Prce i Marko Panić sa po tri pogotka.

U prvom današnjem susretu trećeg kola grupe A Njemačka je u gostima deklasirala Austriju rezultatom 36:27.

Na tabeli grupe A lider je Njemačka sa maksimalnih šest bodova. Slijede Austrija i Estonija sa po dva, dok je BiH na začelju bez bodova. Austrijanci i bh. tim imaju po utakmicu manje.

Bh. rukometaše i u četvrtom kolu grupe 2 kvalifikacija za EURO 2022 očekuje duel sa selekcijom Estonije, 10. januara u Bugojnu.

Na Evropsko prvenstvo, koje će se 2022. godine održati u Slovačkoj i Mađarskoj, plasiraće se prva i druga selekcija iz svake od osam kvalifikacionih grupa te četiri najbolje trećeplasirane reprezentacije.

Plasman na EURO 2022 osiguran je domaćinima Slovačkoj i Mađarskoj te aktuelnom šampionu Španiji i drugoplasiranoj Hrvatskoj.