Poraz za rukometaše Srbije u Švajcarskoj

Rukometna reprezentacija Srbije izgubila je u Švajcarskoj 29:24 (12:11) u drugom kolu grupe 2 kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2020. godine

Novi tim selektora Nenada Peruničića ni u drugom meču nije ostvario pobjedu, pa su poslije ovog poraza u Cugu i remija sa Belgijom šanse za plasman na EP znatno manje.

Srbija je dobro počela utakmicu povela je sa 5:2, ali je uslijedila serija Švajcarske od 7:1 kojom su došli do preokreta.

Od trenutka kada su Švajcarci stigli do prednosti, nijednog trenutka je nisu ispuštali. Srbija je u drugom poluvremenu u dva navrata imala priliku da dođe do izjednačenja, ali to nije iskoristila.

Švajcarska, koja je gotovo sve vrijeme igrala s igračem više u polju, odnosno bez golmana tokom napada, serijom od 5:0 stekla je nedostižnih sedam golova prednosti, pa je tako Srbija upisala prvi poraz u kvalifikacijama.

Kod Srbije Bogdan Radivojević dao je osam golova, Nemanja Ilić sedam, a kod domaćina Endi Šmit osam.

Srpski rukometaši u narednom meču dočekuju Hrvatsku u aprilu sledeće godine.