Prijem za osvajače Kupa RS rukometaše Leotara

Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić sa saradnicima je upriličio prijem za rukometaše Leotara koji su proteklog vikenda osvojili Kup Republike Srpske.

Trener kluba Dragiša Koraćević koji je, kako kaže, svojevremeno kao kapiten podigao trofej prvaka Republike Srpske, dočekao je da i kao trener podigne pehar Kupa Republike Srpske, što u njemu izaziva sreću i ponos.

"Mislim da je ovaj trofej plod rada u zadnjih par godina i da su nam se konačno posložile kockice, ali i naša energija da zasluženo pobijedimo Borac", kazao je Koraćević.

Kapiten kluba Aleksandar Milojević je potvrdio da su on i njegovi saigrači imali zaista veliku energiju, ali i želju da pobijede nakon što su prošle godine na Kupu osvojili drugo mjesto.

"Nadam se da ćemo ovu hemiju zadržati i tokom naredne sezone, jer smo svi mi vjerovali u pobjedu i čim smo izašli na teren znali smo da će utakmica biti prava, a mi smo svih 60 minuta u toj energiji i vjeri izdržali, čak i onda kada se topila naša prednost”, kazao je Milojević, uvjeren da za klub dolazi još bolje vrijeme.

Stevan Bekan, predsjednik Upravnog odbora Leotara se nada da će ih ovakav entuzijazam i energija držati i u narednoj sezoni, jer su do sada sve bolji i bolji, od trećeg mjesta sa evropskog takmičenja, preko četiri finala Kupa RS, do sadašnjeg pobjedničkog pehara.

“Ovaj uspjeh dijelimo sa svim našim navijačima, građanima Trebinja, Gradskom upravom na čelu sa gradonačelnikom kojim se zahvaljujemo na svoj njihovoj podršci, ali i Elektroprivredi RS, HET-u is vim našim prijateljima i sponzorima bez kojih ne bismo postigli ovakav uspjeh”, rekao je Bekan, napominjuću da su dalji planovi kluba što bolji rezultat u Premijer ligi, takmičenje u Kupu BiH i evropskim utakmicama.

U zacrtani uspjeh RK Leotar je uvjeren i gradonačelnik Mirko Ćurić, napominjući da će oni uvijek biti ne samo uz rukometaše, već uz sve sportske klubove u Trebinju.

“Ovo je najveći njihov uspjeh do sada, ali smo uvjereni da će biti i većih u budućnosti, a finansijski i infrastrukturno ćemo im i mi pomagati kao i do sada”, kazao je Ćurić, objasnivši da će i rukometaši i drugi sportisti Trebinja u budućnosti imati novu sportsku dvoranu koja se planira graditi u saradnji sa energetskim sektorom, Elektroprivredom RS, Vladom RS i predsjednikom, tim prije što već sada u Trebinju Školu sporta pohađa preko 2.200 djece do 18 godina...