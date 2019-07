Prodanović pojačao Vogošću

Srpski rukometaš Miloš Prodanović, koji igra na poziciji srednjeg beka, pojačao je Vogošću PH, saopšteno je iz bh. kluba.

Prodanović je nastupao za Radnički, Metaloplastiku, s kojom je igrao finale Čelendž kupa, Crvenu zvezdu s kojom je osvojio Kup Srbije, te turske klubove Batman i Bursa Nilufer.

"Prvi put imam priliku da igram u bh. prvenstvu i da igram u klubu koji je jedan od najboljih, to iskreno mislim ne samo po rezultatima, već i po velikoj predanosti ljudi u klubu koji se trude da na svaki način obezbede dobre uslove za igrače, što je jako teško danas na ovim prostorima", rekao je Prodanović.

On je dodao da klub ima viziju i dodao:

"Klub ima kostur tima koji je jako bitan i samim tim klub pokazuje šta tačno traži i to je jedan stepenik više u startu da se napravi dobar rezultat. Unazad nekoliko sezona pratio sam i vidim da klub ima uvek visoke ambicije, i to dobro, što nekada može da stvori pritisak, ali ja to smatram zdravim pritiskom. Iskreno se nadam da nećemo imati povreda i da ćemo moći sa trenerom Bojanom Unčaninom ostvariti najbolje moguće rezultate."

Iz Vogošće su istakli zadivoljstvo što je Prodanović i pored velikog broja ponuda izabrao ovaj klub.