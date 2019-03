Rukometaši Borac M:tela spremni su za još jedan evropski ispit i to s ekipom CSM Bukurešti, s kojom u subotu igraju prvu utakmicu četvrtfinala Čelendž kupa. Meč će biti igran u Bukureštu u 16.30.

"Rumuni su favoriti, u dobroj su formi, a i da nisu - bili bi favoriti protiv nas. Ali, nama nadu niko ne može oduzeti. Pokušaćemo da ostvarimo što bolji rezultat, da napravimo iznenađenje, a iznenađenja su moguća", rekao je Bojan Ljubišić, iskusni golman i stub odbrane banjalučkog kluba.

Ekipi Borca će se suprotstaviti veoma jak tim iz Bukurešta, koji ima nekoliko reprezentativaca, među kojima je i igrač bh. selekcije Faruk Vražalić. Tu su Brazilci Enrike Tešeira i Alešandro Pozer, Aleksander Timincev koji igra pod zastavom Španije i mnogi drugi vrhunski igrači.

"Najjača je širina njihove klupe. Pet ili šest igrača je igralo ove godine na Svjetskom prvenstvu, imaju dobar tim i mi moramo da igramo na visokom nivou ako želimo da napravimo pozitivan rezultat", dodao je Ljubišić.

U banjalučkom timu su sve učinili da Dejan Unčanin i Goran Daničić što spremniji dočekaju duel sa velikim rivalom, jer su samo tri dana ranije doživjeli povrede na utakmici Premijer lige.

"Imamo veoma težak raspored utakmica i neminovno je da dođe do povreda i zamora, ali šta je - tu je. Svi koji budu na terenu pružiće maksimum", rekao je Ljubišić i dodao da su on i saigrači u posljednje vrijeme ili u autobusu ili u dvorani.

Kaže da je više sa saigračima nego sa porodicom, a na telefonskoj vezi je i sa Mariom Blaževićem, nekadašnjim golmanom Borca, a sada trenerom golmana rumunskog tima.

"Mi smo prijatelji, čujemo se često i juče smo pričali, ali ne o taktici. Žao mu je što se sastaje njegov sadašnji tim sa Borcem, ali je i srećan što će sljedeće sedmice doći kući", rekao je Ljubišić.

Bh. reprezentativac u dresu rumunske ekipe Faruk Vražalić hvali Borac, ali vjeruje u svoj tim.

"Borac respektujemo, odličan je i daje kvalitet našoj ligi. Biće teško i u Bukureštu i u Banjaluci, znam da će 'Borik' biti pun, a u ovakvim utakmicama nema favorita i moramo ozbiljno pristupiti duelu. Istina je da je naš cilj osvajanje Čelendž kupa, imamo dobar tim, ali kvalitet treba pokazati i na terenu i ići stepenicu po stepenicu jer je put uvijek težak", rekao je Vražalić za "Nezavisne".

Ističe da motiv može da presudi u ovakvim utakmicama.

"Borac može da uđe sa većim motivom u utakmicu. To je klub blistave tradicije, ali ako gledate poslijeratni period, on je plasmanom u četvrtfinale Čelendž kupa napravio uspjeh i nema šta da izgubi. To može da bude opasno za nas, jer njihova volja može da nadmaši našu. Ipak, sve ćemo učiniti da se to ne desi", rekao je Vražalić.

Kao i Borac, paklen tempo utakmica ima i ekipa CSM Bukurešti.

"Već mjesec dana smo u ritmu srijeda - subota i tako će biti do kraja sezone. Gust raspored nije samo fizički naporan, već i psihički, dođe do umora, do zasićenja i potrebno je pronaći dodatni nivo motivacije i dozirati treninge", rekao je bh. reprezentativac koji trenutke opuštanja pronalazi u gledanju filmova i čitanju.

Put Borca do četvrtfinala

Borac je u prvom kolu Čelendž kupa u dvomeču bio bolji od azerbejdžanskog Bakija (36:19, 33:24), zatim je eliminisao rivala iz bh. prvenstva Vogošću Poljine Hills (23:22, 30:18), a u osmini finala banjalučki tim je bio bolji od litvanske Šviese (29:16, 23:22).

Parovi četvrtfinala

Subota, 15 časova: Dinamo Viktor (Rusija) - AEK (Grčka), 16.30: CSM Bukurešti (Rumunija) - Borac M:tel (BiH), nedjelja, 16: Vize (Belgija) - Neva (Rusija), 17: Madeira (Portugal) - Diken (Finska).

2005.Borac je igrao četvrtfinale Čelendž kupa.