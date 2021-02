RK Borac m:tel angažovao dvometraša Nikolu Egića

Rukometni klub Borac m:tel angažavao je novo pojačanje uoči nastavka sezone. Naime, novi rukometaš bh. prvaka postao je Nikola Egić, koji igra na poziciji lijevog beka i trebao bi biti zamjena za povrijeđenog Marka Lukića.

On je potpisao ugovor do kraja sezone, uz mogućnost produženja saradnje i u narednoj godini. Radi se o 25-godišnjaku koji je visok 202 cm, a do sada je nastupao za nekoliko ekipa u Srbiji, među kojima su Spartak iz Subotice i niški Željezničar, a ima i iskustvo igranja u inostranstvu, jer je branio i boje portugalske Vitorije.

Nema sumanje da je njegovim dolaskom, trener Veselin Vujović dobio važno pojačanje u napadu, ali i u odbrani. Borac u nedjelju igra prvi susret osmine finala EHF Evropa kupa protiv ekipe Gorenja iz Velenja.